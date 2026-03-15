Homicidio en Santa Fe

Crimen en barrio Barranquitas: mataron a un hombre a balazos y detuvieron al presunto autor

Un trágico suceso ocurrió este domingo por la mañana en Solís al 4200. La víctima murió tras recibir tres disparos y el sospechoso fue arrestado con una pistola 9 mm. La víctima presentaba disparos en el abdomen y en una mano.