La Policía Federal desbarató una banda narco en la zona oeste de la ciudad

Una organización criminal dedicada al acopio y comercialización de drogas en la ciudad de Santa Fe y zona fue desarticulada, luego de un operativo de la Policía Federal Argentina (PFA).
Los uniformados actuaron a raíz de una investigación iniciada por el Ministerio Público de la Acusación de la provincia. Ocho personas fueron arrestadas durante tres allanamientos.
Una organización criminal dedicada al acopio y comercialización de drogas en la ciudad de Santa Fe y zona fue desarticulada, luego de un operativo de la Policía Federal Argentina (PFA).
Según informó la fuerza de manera oficial, la investigación se inició en enero este año, cuando llegó un oficio a la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de la capital provincial desde el Ministerio Público de la Acusación santafesino.
En el documento, el fiscal provincial Sebastián Szeifert señalaba la existencia de esta banda de delincuentes, integrada por ocho personas, que se dedicaba al microtráfico de estupefacientes dentro del departamento La Capital.
“En consecuencia, los agentes de la mencionada división efectuaron diversas tareas de campo y análisis de datos bajo la supervisión de la Fiscalía de Arturo Haidar, las cuales permitieron determinar que tres domicilios emplazados en la avenida Mosconi eran utilizados para el expendio de sustancias ilícitas”, detalló la PFA en un comunicado.
“Con el total de los datos aportados por los investigadores -añadió-, el magistrado interventor ordenó la realización de tres allanamientos en los domicilios investigados”.
El operativo concluyó con los arrestos de ocho personas, seis hombres y dos mujeres.
En los procedimientos se secuestraron numerosas dosis de clorhidrato de cocaína y marihuana listas para su distribución, ocho teléfonos celulares, elementos de corte y fraccionamiento, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa.
Los detenidos, todos argentinos y mayores de edad, junto a los elementos incautados, quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley Nacional de Drogas.