#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
En la mañana

Cortes de luz programados para este viernes en Santa Fe, Santo Tomé, Recreo y Rincón

La lista de tareas previstas para este 20 de marzo fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Imagen ilustrativa. Imagen ilustrativa.
Seguinos en
Por: 

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este viernes en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe, Santo Tomé, Recreo y Rincón debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Sant﻿a Fe

07:30 - 09:30 J. del Campillo, Córdoba, San Jerónimo y P. Vittori

08:00 - 11:00 Junín, H. Irigoyen, San Lorenzo y Urquiza

08:00 - 12:00 Cassanello, Castelli, Urquiza y San Lorenzo

08:30 - 11:30 Chaco, Callejón Roca, Alsina y B. De Irigoyen

09:00 - 11:00 P. Ferré, L. Torrent, 1° de Mayo y San Jerónimo

Santo Tomé

09:00 - 11:00 Malvinas Argentinas, 12 de septiembre, Frutos y 4 de enero

Sauce Viejo

09:00 - 11:00 Ruta Nac. N11, Chile, Rivadavia y Bolivia

Recreo

08:00 - 09:00 Barrio Parque, Astorini y Cazadores

08:00 - 14:00 Barrio Cazadores

San José del Rincón

08:00 - 10:00 Ruta Prov. N1, Inés Alvarez, Callejón Acería y Timbó

08:00 - 11:00 Curupíes, Timbó, Los Zorzales y Las Garzas

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
EPE Cortes Programados
Empresa Provincial de la Energía
Santa Fe Ciudad
Santo Tomé
Recreo
San José del Rincón

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro