Cortes de luz programados para este viernes en Santa Fe, Santo Tomé, Recreo y Rincón

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este viernes en diferentes zonas.
La lista de tareas previstas para este 20 de marzo fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este viernes en diferentes zonas.
El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe, Santo Tomé, Recreo y Rincón debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
07:30 - 09:30 J. del Campillo, Córdoba, San Jerónimo y P. Vittori
08:00 - 11:00 Junín, H. Irigoyen, San Lorenzo y Urquiza
08:00 - 12:00 Cassanello, Castelli, Urquiza y San Lorenzo
08:30 - 11:30 Chaco, Callejón Roca, Alsina y B. De Irigoyen
09:00 - 11:00 P. Ferré, L. Torrent, 1° de Mayo y San Jerónimo
09:00 - 11:00 Malvinas Argentinas, 12 de septiembre, Frutos y 4 de enero
09:00 - 11:00 Ruta Nac. N11, Chile, Rivadavia y Bolivia
08:00 - 09:00 Barrio Parque, Astorini y Cazadores
08:00 - 14:00 Barrio Cazadores
08:00 - 10:00 Ruta Prov. N1, Inés Alvarez, Callejón Acería y Timbó
08:00 - 11:00 Curupíes, Timbó, Los Zorzales y Las Garzas
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.