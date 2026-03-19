Cándido destacó mejoras en educación, energía y obra pública en Santa Fe

Tras la jornada interministerial, el secretario general de la Gobernación, Juan Cruz Cándido, dio los detalles del significado de la reunión, los objetivos y los resultados.
Tras la jornada interministerial, secretario general de la Gobernación remarcó la necesidad de mostrar resultados concretos de gestión, y defendió la importancia de explicar cada decisión ante la ciudadanía.
Tras la jornada interministerial, el secretario general de la Gobernación, Juan Cruz Cándido, dio los detalles del significado de la reunión, los objetivos y los resultados.
"Convocamos a los equipos de gestión, equipos de planta de los ministerios, equipos de gestión política de los ministerios, funcionarios, legisladores, responsables de empresas del Estado para conversar sobre el estado de la provincia, al estado del plan de gestión de nuestro gobernador", explicó
Tras detallar los expositores, Cándido señaló que pretendemos "no solamente contar las decisiones políticas que se tomaron y las acciones, sino los resultados. Mostrar e invitar a vecinos, a ciudadanos a que nos puedan contar de primera persona cuál fue el impacto de esas políticas públicas en su vida cotidiana" y mencionó que hubo docentes, madres y alumnos que están aprendiendo a leer y escribir.
Precisó que la aplicación del plan Raíz dio un 23% de mejoras en la lectura de los chicos de la provincia. También se vio el impacto del derribo de bunker y el impacto de obras de ASSA en poblaciones.
Destacó que después de muchos años, ASSA no requirió de plata del gobierno para poder funcionar aunque sí para la extensión de obras. El funcionario también destacó la mejora en la prestación de EPE especialmente en el verano. "En materia de energía eléctrica logramos reducir a la mitad la cantidad de usuarios afectados por cortes este verano frente al verano anterior. También se redujo a la mitad el tiempo de respuesta de resolución", marcó.
En rueda de prensa, Cándido insistió en la importancia de no haber cortado la obra pública como política contracíclica. "En Santa Fe entendemos que no podemos parar. Todo lo que podamos hacer para mejorar la producción y la educación lo vamos a hacer" recalcó.
Cuando se lo consultó sobre la insistencia del gobernador en caminar la provincia para explicar la gestión, Cándido marcó que "gobernar es explicar. Y hay que explicar muchas veces decisiones que generan conflictos, que generan tensiones, pero también explicar el resultado de esas decisiones. Hubo razonables y entendibles tensiones, por ejemplo, por las decisiones tomadas en torno a la Caja de Jubilaciones. Hoy hay que explicar que esa Caja redujo a la mitad su déficit y que eso le dio a la provincia un pulmón para sostener el nivel de obra pública y por ende el nivel de empleo vinculado a la inversión pública en la provincia".
También mencionó la la asistencia docente. "También hay que contar el resultado. El resultado es que los chicos hoy en Santa Fe tienen más regularidad de los docentes frente al curso y que en el caso del plan Raíz mejoramos en un 23% su capacidad de leer. Hay decisiones que muchas veces explican el porqué. Pero muchas veces no llegamos a mostrar el resultado de esas decisiones y queremos que los santafesinos la conozcan porque en el fondo también es una actitud de transparencia", remató.