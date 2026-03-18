Desde Venado Tuerto

“Gobernar es resolver”: Chiarella analizó el presente de la UCR y los desafíos de un Estado moderno y transparente

El titular del Comité Nacional de la UCR llamó a superar la grieta y construir políticas de Estado permanentes. Destacó el superávit de su gestión, la lucha contra el narcotráfico y la importancia de la renovación partidaria.