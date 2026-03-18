“Gobernar es resolver”: Chiarella analizó el presente de la UCR y los desafíos de un Estado moderno y transparente
El titular del Comité Nacional de la UCR llamó a superar la grieta y construir políticas de Estado permanentes. Destacó el superávit de su gestión, la lucha contra el narcotráfico y la importancia de la renovación partidaria.
Chiarella reivindicó un Estado “eficiente y humano” para resolver problemas.
El intendente de Venado Tuerto y presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, Leonel Chiarella, amplió sus definiciones sobre el doble desafío de gestionar la ciudad y conducir el partido a nivel nacional, al tiempo que profundizó su mirada sobre el presente de la política argentina.
“De verdad lo disfruto mucho. Ya van a ser los primeros 100 días y lo vivo con mucha responsabilidad”, sostuvo, aunque dejó en claro que su prioridad sigue siendo la gestión local: “La atención está puesta en la Municipalidad. La presidencia del partido implica viajes a otros provincias y reuniones, pero trato de organizarlos los fines de semana para estar en la ciudad durante la semana”.
En ese sentido, remarcó la importancia de sus colaboradores: “Hay un gran equipo en Venado Tuerto que permite sostener el ritmo de gestión. Eso es clave. Además, hoy la tecnología nos permite estar conectados todo el tiempo, incluso cuando uno está viajando”.
En relación con la vida interna de la UCR, Chiarella profundizó sobre el proceso que busca encarar: “Estamos transitando una etapa de renovación, donde lo importante es poder escuchar todas las miradas y lograr síntesis. Hay distintas corrientes, como en todos los partidos, pero eso no tiene que ser un problema, sino una fortaleza”.
El intendente de Venado Tuerto preside el Comité Nacional de la UCR.
En ese marco, insistió en la necesidad de cambiar el foco: “Nuestra responsabilidad es representar a todos, pero también ordenar la discusión. Los debates tienen que darse puertas adentro. Hacia afuera, la sociedad espera otra cosa”.
Y fue más enfático: “La gente no quiere saber quién se quedó con un delegado o con un convencional. No le interesa esa ‘rosca’ interna. Lo que quiere es que le resolvamos los problemas cotidianos”.
Para el dirigente, uno de los principales desafíos es revertir la deteriorada imagen de la política: “Durante mucho tiempo, las noticias sobre los partidos fueron las peleas internas. Eso pasa en todos los espacios, y cuando eso domina la agenda, la gente deja de escuchar y ahí perdemos todos”.
Chiarella también planteó que la discusión política debe volver a centrarse en las soluciones concretas: “El partido político tiene como razón de ser gobernar. Y gobernar es resolver problemas y trazar un rumbo. Para eso hay que tener claro cómo mejorar la vida de la gente”.
En ese sentido, destacó que la experiencia de gestión es parte de la identidad del radicalismo actual: “Nuestra mirada se apoya en lo que hacen los gobernadores y los intendentes radicales en todo el país. Ahí hay un camino concreto que mostrar”.
En esa misma línea, el referente boinablanca advirtió que Argentina necesita políticas sostenidas en el tiempo: “No podemos seguir en procesos fundacionales permanentes. Cada gobierno que llega quiere borrar lo anterior y empezar de cero. Así es imposible desarrollarse”. Como contrapartida, propuso avanzar en consensos básicos: “Hay que definir políticas de Estado que trasciendan los gobiernos. Eso lo vemos en países vecinos como Uruguay, Brasil o Chile”. A la vez, aseguró que ese mismo concepto lo aplicó en la ciudad: “Hubo políticas de los gobiernos justicialistas que nos antecedieron, que eran positivas para la comunidad y las continuamos, en algunos casos optimizándolas, como hubo otras cosas que estaban mal y se dejaron de hacer”.
El modelo de gestión local fue destacado tras su reelección en 2023. Foto: MVT
Concepto de Estado
En otro segmento, el intendente Chiarella declinó de los abordajes del debate político en blanco o negro y alertó que los mayores beneficiarios de la grieta son los que la promueven se ubican de uno y otro lado. “Algunos se empecinan en discutir entre Estado presente o Estado ausente; nosotros creemos en un Estado eficiente y humano. Eficiente significa administrar bien los recursos, tener equilibrio fiscal, planificar y ejecutar políticas. Pero eso no alcanza si no es humano, si no pone a la persona en el centro”, explicó y enseguida reforzó el concepto: “No queremos ni rutas ‘choreadas’ ni rutas abandonadas. Queremos rutas en condiciones, porque la infraestructura es clave para el desarrollo y para la seguridad de la gente”.
“Detrás de cada decisión hay personas. Eso no puede perderse de vista. La discusión no es ideológica en abstracto, es concreta: si se le resuelven o no los problemas a la gente”, subrayó.
Chiarella cuestionó la grieta y pidió debates políticos puertas adentro. Foto: MVT
Al bajar esa idea a la realidad de Venado Tuerto, Chiarella destacó: “Llevamos seis años de gestión y seis años de superávit. Ordenamos las cuentas de una Municipalidad que estaba endeudada, pero al mismo tiempo hicimos obras, sostuvimos los servicios y en conjunto con el gobierno provincial estamos llevando adelante un inédito plan de obras públicas”.
En esa línea, enumeró algunas políticas: “Tenemos un ritmo de pavimento de una cuadra cada cinco días, avanzamos con iluminación led, sorteo transparente de terrenos a precios accesibles, generamos oportunidades para emprendedores, fortalecemos la cultura, logramos una nueva carrera universitaria y recuperamos el espacio público”.
También subrayó el tratamiento de problemáticas complejas: “Enfrentamos el narcotráfico, denunciamos a quienes venden droga y trabajamos para recuperar a las personas con consumos problemáticos. Eso también es parte de un Estado humano”.
Modelo que trasciende
Leonel Chiarella hizo menció al reciente Encuentro Nacional de Intendentes Radicales en la ciudad de Santa Fe, donde se encontró con sus pares de Tandil y Mendoza, a los que ubicó entre los mejores intendentes del país. También recibió consultas sobre el modelo Venado Tuerto, del cual se habla en todo el país después de la reelección récord de 2023 con el 83 por ciento de los votos. “Eso implica que hay un camino que se está mirando”, marcó el mandatario con orgullo.