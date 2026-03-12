La UCR homenajeó a los legisladores nacionales que asumieron en 1983

La UCR que preside Leonel Chiarella celebró este jueves el Día del Militante Radical con un Homenaje a la “Generación que nos legó la Democracia“ en el que se reconoció la tarea de los legisladores nacionales que asumieron en 1983.
“Acá están los diputados del Congreso más reformista, los que legislaron el cambio institucional más importante de nuestra historia”, afirmó el presidente de la UCR, Leonel Chiarella
“Ahora nos hablan del Congreso más reformista de la historia, acá están los diputados del Congreso más reformista, los que legislaron el cambio institucional más importante de nuestra historia”, afirmó Chiarella.
Y agregó “acá está nuestra identidad más profunda, esa que nos permite levantarnos cada mañana para gestionar nuestras ciudades”.
“Esa identidad está en Alfonsín sentando en el banquillo de los acusados a los militares, está en ustedes creando la Conadep cuando el peronismo se escondía, está en ustedes defendiendo la democracia frente a los intentos golpistas de los carapintadas, está en ustedes legislando para diagramar el andamiaje institucional que hoy nos permite vivir en democracia, está en ustedes derogando las leyes de la dictadura, está en ustedes aprobando la paz con Chile, está en ustedes expandiendo la democracia a toda la región y está en ustedes sentando las bases del Mercosur”, dijo Chiarella.
El acto comenzó con un video en el que se destacó el compromiso con la democracia y con el sistema institucional de los legisladores que asumieron sus bancas junto a Raúl Alfonsín.
Estuvieron en el Comité Nacional recibiendo su reconocimiento, Jesús Rodríguez, Marcelo Stubrin, Roberto Sammartino, Juan José Cavallari, Ricardo Terrile, Adolfo Stubrin, Bernardo Salduna, Norma Allegrone, Lisandro Silvero, Jorge Vanossi, Luis “Changui” Cáceres, Juan Manuel Casella, Osvaldo Camisar, Julio Ginzo, Guillermo Tello Rosas y Ramón Naveiro.
En el comienzo habló la vicepresidenta de la UCR, Inés Brizuela y Doria, luego tomaron la palabra Casella, Rodríguez, Norma Allegrone y Marcelo Stubrin. Chiarella, Brizuela y Doria, la secretaria General de la UCR, Piera Fernández y su par de la Organización de Trabajadores Radicales, Luis Cerini, fueron los encargados de entregar una estatuilla y un diploma a cada uno de los homenajeados, en tanto los titulares de la Franja Morada y de la Juventud Radical, Antonella Bormapé y Nahuel Breglia, les entregaron un presente en nombre de la militancia juvenil.
El 12 de marzo se celebra el Día del Militante Radical porque se recuerda la fecha de nacimiento de Raúl Alfonsín. Este es un año especial porque comienza el recorrido hacia el centenario que será en 2027.