Con obras, anuncios y proyectos estratégicos

Leonel Chiarella abrió el período legislativo de Venado Tuerto

El intendente venadense inauguró el período de sesiones ordinarias 2026 con la presentación de más de 50 iniciativas centradas en infraestructura, seguridad y ambiente. En su discurso, destacó la ejecución del plan de obra pública más importante de los últimos 30 años.