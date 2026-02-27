Masiva convocatoria

El radicalismo de todo el país debatió en Santa Fe

El comité provincial de la UCR de la capital provincial albergó un multitudinario encuentro partidario, que reunió a más de trescientos intendentes de catorce provincias. Participaron el gobernador Pullaro y su par correntino, Valdés y estuvieron representadas las cinco gobernanzas de la fuerza. Hubo trabajo de comisiones, debates y conferencias, en un acto de fuerte pronunciamiento político.