El radicalismo de todo el país debatió en Santa Fe
El comité provincial de la UCR de la capital provincial albergó un multitudinario encuentro partidario, que reunió a más de trescientos intendentes de catorce provincias. Participaron el gobernador Pullaro y su par correntino, Valdés y estuvieron representadas las cinco gobernanzas de la fuerza. Hubo trabajo de comisiones, debates y conferencias, en un acto de fuerte pronunciamiento político.
Pullaro junto a Leonel Chiarella, titular del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) e intendente de Venado Tuerto. Crédito: Gobierno de Corrientes
La excusa de la convocatoria, y de la masiva y representativa respuesta, fue la concreción del Encuentro nacional de Intendentes Radicales, convocado por el Comité Nacional del partido, que preside el venadense Leonel Chiarella. El sitio elegido: Santa Fe. El resultado: una verdadera demostración de fuerza.
Apoyado en la enorme “logística” territorial del más que centenario partido (que gobierna en cinco provincias y cuenta con más de 500 localidades comandadas por correligionarios), el encuentro tuvo fuerte carga simbólica: un partido de pie y con aspiraciones de participar en las próximas contiendas electorales.
“Hemos tenido un gran encuentro nacional. Estamos muy entusiasmados con lo que viene”, resumió el joven titular del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) e intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella.
También el senador Felipe Michlig, que preside el comité santafesino y es uno de los arquitectos del gran momento que el radicalismo tiene en la provincia, se mostró exultante. “Lo primero que evalúa la gente es la cercanía. Desde el radicalismo podemos dar muestras bien concretas que se puede gobernar con austeridad, responsabilidad fiscal, con eficiencia y con honestidad; con un estado protagonista y de cara a la gente”.
Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, este viernes. Crédito: Gobierno de Corrientes
Esa visibilidad que el radicalismo santafesino tiene, seguramente fue uno de los motivos para elegir a la capital provincial como sede de este masivo encuentro, donde estuvieron dos gobernadores (el anfitrión, Maximiliano Pullaro; y su par correntino Juan Pablo Valdés; quienes mantuvieron un encuentro previo en Casa de Gobierno) y las otras tres provincias que gobierna la UCR representadas.
"Si hay algo que la Unión Cívica Radical tiene, es futuro. Tiene la energía de los jóvenes, la experiencia de quienes han gobernado y la convicción de transformar esa fuerza en resultados concretos", sostuvo el gobernador correntino.
Gran convocatoria
Más de trescientos intendentes radicales de todo el país, entonces, formaron parte de este encuentro, que está motorizado también por el Foro de Intendentes, que lidera el mendocino, Ulpiano Suárez.
El objetivo manifiesto fue compartir experiencias de gestión, pero también hubo conferencias y mesas de debate. La actividad comenzó ayer bien temprano, a las 9. Luego de las acreditaciones, se sucedieron los oradores para dar la bienvenida y encaminar el encuentro: Chiarella, Suárez, Michlig y el sanjustino Nicolás Cuesta, presidente del Foro de Intendentes de Santa Fe.
Las charlas fueron comandadas por Rosendo Grobocopatel (“Comunicación en el mundo actual y el rol de la política local” y el economista Santiago Bulat (“Descifrando la economía 2026”).
Gran convocatoria del Comité Nacional. Crédito: Gobierno de Corrientes
Pasado el mediodía hablaron los gobernadores (con Maximiliano Pullaro, de contundentes y filosas definiciones) y por la tarde los intendentes participaron en mesas temáticas. Y finalmente, fue el turno de la educación, con un panel sobre “La Universidad y los gobiernos locales. Herramientas para la gestión”, a cargo de los rectores de la Universidad Nacional del Litoral, Enrique Mammarella, y de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci.
Pullaro y una “propuesta valiente”
En una celebrada intervención, el gobernador santafesino sostuvo que “no nos podemos permitir que la Argentina solamente tenga dos alternativas: una por derecha, que está llevando adelante el presidente Javier Milei, con muchas cosas a las cuales respaldamos, como el equilibrio fiscal y la baja de la inflación. Y la otra alternativa, por la izquierda o centroizquierda corrupta, que nos ofrece el kirchnerismo. A ese pasado no tenemos que volver nunca”.
Pullaro recibió a su par de Corrientes, Juan Pablo Valdés. Crédito: Gobierno de Corrientes
Y agregó que “en el centro y en el medio hay propuestas valientes que tenemos que llevar adelante, y esas propuestas son las que deben reflejar los valores y los principios de la Unión Cívica Radical, porque nosotros somos el radicalismo intransigente de Hipólito Yrigoyen, que no claudicó en la lucha contra el orden conservador; nosotros somos el radicalismo honesto y austero de Arturo Illia, que se enfrentó a las corporaciones; pero también somos el radicalismo de la democracia de Raúl Alfonsín, que fortaleció las instituciones del 83.