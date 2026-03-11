Chiarella y Castagnani presentaron la 90° edición de ExpoVenado
La megamuestra será entre 14 al 17 de agosto en el predio ferial de la Sociedad Rural de Venado Tuerto. El intendente local y la presidenta de SRVT contaron detalles del evento que este año celebra 90 ediciones.
El intendente Chiarella destacó que “ExpoVenado trasciende las personas y los gobiernos". Foto: MVT
El Gobierno de Venado Tuerto presentó este martes en Expoagro, en San Nicolás, la 90° edición de ExpoVenado, la Exposición de Ganadería, Agricultura, Granja, Industria y Comercio que se realizará del 14 al 17 de agosto en el predio ferial de la Sociedad Rural, ubicado en Chile y ruta nacional 8.
La presidenta de la Sociedad Rural, Noelia Castagnani, fue parte de la presentación. Foto: MVT
El lanzamiento fue encabezado por el intendente Leonel Chiarella junto a la presidenta de la Sociedad Rural venadense, Noelia Castagnani.
También participaron el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani; el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (CARSFE), Berardo Vignatti; el secretario de Coordinación del Ministerio de Desarrollo Productivo, Federico Carballeira; el diputado provincial Leo Calaianov; el presidente del Concejo Municipal, Juan Ignacio Pellegrini; el presidente comunal de Carmen, Walter Czelada; además de la secretaria de Desarrollo Productivo; Camila Vicente; la directora de Empleo, Inés Paitovi; la coordinadora de Inserción Laboral, Mónica San Cristóbal; y representantes de empresas venadenses.
Entre las novedades de este año se destaca que la exposición será sede por primera vez de la Exposición Nacional de Hampshire Down, con más de 100 ovinos y 50 caprinos, en un reconocimiento al rol de Venado Tuerto como capital provincial del ovino Hampshire Down.
El motor de la ciudad
Durante la presentación, el intendente Chiarella remarcó el valor que la exposición tiene para la ciudad y la región. En ese sentido, afirmó que “ExpoVenado trasciende las personas y los gobiernos; es una marca que ya no le pertenece sólo a la Rural o al Gobierno, sino a toda la ciudad, a la provincia y a la Argentina”.
El Gobierno de Venado y la SRVT estuvieron en San Nicolás para anunciar la 90° edición de ExpoVenado. Foto: MVT
El mandatario destacó además el trabajo conjunto entre el sector público y el privado para consolidar el evento. “En Venado Tuerto esto ya es algo natural: que el campo, el sector productivo y el gobierno trabajen con objetivos comunes para potenciar el desarrollo de la región”, expresó.
Asimismo, Chiarella invitó a toda la región a participar del evento y aseguró que “quienes visiten la exposición van a ver en funcionamiento la potencia productiva de Venado Tuerto y de toda la región”.
Espíritu ruralista
Por su parte, la presidenta de la Sociedad Rural, Noelia Castagnani, recordó que la institución celebra este año su 89° aniversario y subrayó la historia que respalda a la exposición. “ExpoVenado son 90 años de compromiso, trabajo e intercambio. Cuando en 1937 un grupo de productores decidió comenzar con esta exposición, seguramente no imaginaba que nueve décadas después sería una de las más importantes del sur de Santa Fe”, señaló.
Castagnani también destacó la magnitud que alcanza cada edición: “Es una exposición que convoca a unas 60 mil personas y reúne a más de 400 expositores que muestran innovación, tecnología y producción. Por eso los invitamos del 14 al 17 de agosto a Venado Tuerto, no sólo como espectadores, sino para ser parte de esta expo que ya es una fiesta de la ciudad”.
Finalmente, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Carlos Castagnani, valoró el rol que tienen estas exposiciones para las economías regionales y remarcó la importancia del trabajo articulado entre instituciones y gobiernos.
“Las rurales del interior son una demostración del arraigo y de la economía regional. Son espacios que no debemos perder nunca porque reflejan el trabajo y la identidad productiva de cada región”, afirmó. Además, destacó el acompañamiento institucional para el crecimiento del evento.
“Este tipo de exposiciones muestran lo que es capaz de producir el interior del país y son posibles gracias al compromiso del sector privado y al acompañamiento de los gobiernos locales y provinciales”, completó.