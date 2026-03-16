Pullaro convoca a una nueva reunión interministerial con todo su gabinete

El gobernador Maximiliano Pullaro volverá a encabezar este miércoles un encuentro interministerial en la ciudad de Santa Fe. El cónclave será en el edificio conocido como Casa España a partir de las 14.30. Han sido invitados integrantes del gabinete, segundas y terceras líneas, así como diputados y senadores del oficialismo.
Bajo el slogan "Decisiones que le cambian la vida a la gente", la convocatoria buscará repasar "el avance y cumplimiento de las metas de gestión". Y plantea el desafío de "proyectar juntos lo que viene".
La dinámica de este tipo de encuentros fue promovida por la actual administración prácticamente desde sus inicios. Con diferentes temáticas a analizar y abordar según fuese el momento de la gestión, los encuentros se planificaron con la participación de funcionarios de segundas y terceras líneas, además de los ministros.
En algunos encuentros, incluso, fueron invitados los agentes de planta permanente que se identificaran con los objetivos de la gestión.
Como en ocasiones anteriores, el miércoles se prevé la presencia y participación del gobernador.
Pullaro en la apertura de sesiones.
Antecedente
Uno de los últimos encuentros había sido en abril del año pasado. Se trataba del tercero que se realizaba desde que había comenzado el mandato y en esa oportunidad, la consigna había sido "Todo por delante".
En la ocasión, el propio mandatario esbozó la necesidad de "consolidar una gestión eficiente, honesta y enfocada en lo que realmente importa: mejorar la vida de los santafesinos".
La imagen es de la reunión llevada a cabo en diciembre pasado.
Pullaro habló, entonces, de "profundizar el rumbo" que la sociedad había ratificado a través de las urnas: "una provincia con más seguridad, equilibrio fiscal, sin fueros ni privilegios y con un estado ágil y transparente".
Había sido en la previa de la Convención reformadora que consagró el texto de la nueva Constitución de Santa Fe, y le concedió al actual mandatario la posibilidad de ser reelecto. La del miércoles será la primera reunión de la gestión que comenzó a transitar el tercer año; que debió sortear en los primeros meses de 2026 el conflicto inesperado con la protesta policial.