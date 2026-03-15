Avanza la construcción

El nuevo Puente Carretero recibió la primera viga fabricada en Santa Fe

Una de las obras emblemáticas de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro sumó un nuevo hito: llegó la primera de las 159 vigas que se producirán en territorio santafesino para la estructura del puente. La tanda inicial, compuesta por 56 piezas, había sido fabricada en San Luis, donde se encuentra la planta principal de la empresa responsable.