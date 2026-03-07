Diputados de Santa Fe piden a Nación que finalice las obras del Monumento a la Bandera

Diez integrantes de la Cámara de Diputados de la Nación que representan a la provincia de Santa Fe presentaron un proyecto de resolución en el que piden al Poder Ejecutivo Nacional que, “de manera urgente agilice los procesos administrativos tendientes a la reanudación de las obras en el Monumento Nacional a la Bandera”.
A renglón seguido solicitan que “con la mayor celeridad” evalúe la solicitud de “traspaso de las obras referidas presentada por el Gobierno de la provincia de Santa Fe mediante nota de fecha 4 de marzo”.
Gisela Scaglia y Pablo Farías, dos de los diputados nacionales (Provincias Unidas) que firmaron el pedido a Nación. Foto: Archivo.
El proyecto lleva la firma de referentes de distintos bloques políticos, a excepción de La Libertad Avanza.
Suscriben integrantes de Unión por la Patria y Provincias Unidas: Germán Martínez, Gisela Scaglia, Florencia Carignano, Esteban Paulón, Diego Giuliano, Pablo Farías, Caren Tepp, Alejandrina Borgatta, José Nuñez y Agustín Rossi.
Las razones
En los fundamentos se establece claramente que el objetivo es “instar al Poder Ejecutivo Nacional a que reactive de manera urgente las obras de remodelación y puesta en valor del Monumento Nacional a la Bandera, emplazado en la ciudad de Rosario”.
Recuerda que “las obras de este emblema patrio se encuentran nuevamente paralizadas”, en tanto aluden al artículo publicado por la prensa rosarina en la que se advertía sobre una nueva paralización de la obra, “debido a la falta de cumplimiento en los pagos correspondientes por parte del Estado Nacional, organismo responsable del financiamiento del proyecto”.
Legisladores de Unión por la Patria pidieron la conclusión de las obras en el Monumento a la Bandera; entre ellos, Caren Tepp y Agustín Rossi. Foto: Archivo.
“En este contexto crítico, es menester destacar que actualmente el Estado Nacional mantiene una deuda consolidada que asciende a $1.421.461.457 con las empresas contratistas, mientras que restan ejecutar trabajos por un monto aproximado de $1.500.000.000 para lograr la finalización definitiva del proyecto”, argumentan.
Lisandro Enrico, ministro de Obras Públicas de la provincia de Santa Fe. Foto: Archivo.
También mencionan la publicación de El Litoral en la que se detalla que “la actual obra fue licitada en 2023 como la intervención más ambiciosa de las últimas décadas en el Monumento (...) incluyendo climatización, renovación de carpinterías, puesta en valor de la Sala de las Banderas, del mirador y de la fuente central. Esa parte, justamente, es la que falta”.
Reclamos
Los fundamentos se apoyan también en los “reiterados reclamos formales realizados por el gobierno de la provincia de Santa Fe”. Específicamente, “los señalamientos del ministro de Obras Públicas provincial, Lisandro Enrico, remarcan el incumplimiento de los convenios firmados entre la Nación y la Provincia para la continuidad de estas obras de infraestructura”.
En este marco, el ministro pidió que se traspasen las obras a la órbita de la provincia de Santa Fe, “asumiendo el gobierno provincial la ejecución restante”.
Para completar la fundamentación del proyecto, se advierte que “el estado actual del Monumento requiere acciones concretas e inmediatas, alejadas de las dilaciones burocráticas”.