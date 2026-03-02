Desde Nación

Un corte de pagos frena la obra en el Monumento a la Bandera en Rosario

La remodelación integral volvió a detenerse por la interrupción del flujo de fondos nacionales. Mariano Schor, titular de Dyscon S.A. y presidente de la delegación rosarina de la Cámara Argentina de la Construcción, confirmó que el avance es del 72% y que el objetivo de inaugurar en mayo de 2026 depende de que se regularicen los pagos.