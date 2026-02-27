Efemérides

A 214 años del primer grito de libertad: por qué este 27 de febrero se celebra el nacimiento de la Bandera Nacional

En una jornada cargada de simbolismo, se recordó el momento en que Manuel Belgrano, desafiando las órdenes de Buenos Aires, enarboló por primera vez la enseña patria a orillas del río Paraná. El acto central en el Monumento Nacional a la Bandera de Rosario renovó el compromiso con los valores de unidad y soberanía.