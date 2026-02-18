Rosario recibió más de 65 mil visitantes el fin de semana y febrero ya registró un 30% más que el año pasado

La ciudad de Rosario cerró un fin de semana largo con grandes números para el sector turístico y continúa marcando un sostenido crecimiento en el comparativo con el año anterior.
El fin de semana largo de Carnaval volvió a ratificar a la ciudad como uno de los destinos más elegidos del país, con un impacto económico estimado en $4.026.198.175.
La ciudad de Rosario cerró un fin de semana largo con grandes números para el sector turístico y continúa marcando un sostenido crecimiento en el comparativo con el año anterior.
Los más de 65 mil visitantes durante este fin de semana dieron una postal de parques, monumentos y eventos llenos de turistas, y permitieron volver a marcar un despegue en relación al año pasado, ya que en lo que va de febrero se registró un incremento del 30% de turistas.
La estadía promedio fue de entre dos y tres noches, un dato que refuerza el perfil de escapada extendida que caracteriza a Rosario. También se registró un importante flujo de excursionistas de localidades cercanas que eligieron la ciudad para pasar el día y participar de las propuestas culturales y recreativas.
En esa línea, el intendente Pablo Javkin destacó el gran movimiento que hubo en la ciudad y su impacto positivo: “Cuando decimos que 'volvió Rosario!' hablamos de esto, del país entero volviendo a visitarnos, eligiendo la ciuadad para venir con familias, parejas o amigos. Estos números reflejan el resultado de un trabajo sostenido".
"Rosario logró posicionarse como una opción atractiva incluso en temporada baja para los destinos urbanos, gracias al trabajo conjunto con la Provincia, la mejora de los indicadores de seguridad y una agenda consolidada y diversa que convoca a públicos de distintas regiones del país”, destacó el mandatario.
En ese sentido, la secretaria de Deporte y Turismo, Alejandra Matheus, señaló: “Para nosotros el turismo no es solo una agenda de eventos, es una política de desarrollo. Hay una decisión clara de nuestro intendente Pablo Javkin y el gobernador Maximiliano Pullaro de sostener una programación todo el año, de acompañar al sector privado y de invertir en promoción para que Rosario sea competitiva frente a otros destinos”.
Y agregó: “Vemos con muy buenos ojos que el crecimiento turístico de la ciudad es sostenido. Tanto enero contra enero como en el comparativo de las primeras quincenas de febrero venimos aumentando con respecto al año pasado y esto habla de de una consolidación del crecimiento, sino que más es muy importante destacar que la agenda de actividades está comenzando más temprano".
"Un como claro ejemplo de eso es que durante el verano tuvimos Playa Olímpica, en primeros días de febrero tuvimos por segundo año consecutivo el ATP de tenis. Y cerramos Playa Olímpica con el torneo Centro-Sur de beach handball, que nos permitió la presencia de equipos tanto masculinos como femeninos de cinco países diferentes. Rosario se consolida como sede de eventos, y eso se ve reflejado también en el crecimiento de Rosario, como destino turístico”.
Por su parte, el secretario de Cultura y Educación, Federico Valentini, resaltó la nutrida agenda de eventos públicos y privados, que le permiten a la ciudad posicionarse como una plaza más que atractiva de la escena local.
"Venimos de un enero con un gran movimiento, cerramos FARO con 120 mil asistentes durante los tres días, tuvimos a Flavio Mendoza, Juan Pablo Geretto y Manuel Cansino haciendo temporada en la ciudad con mucho éxito, tuvimos un carnaval central repleto y comenzaron las noches del lunario con una gran convocatoria. Esto es solo la antesala de todo lo que nos espera, estamos muy entusiasmados con todo lo que va a ocurrir este año".
“Rosario está demostrando que puede romper la estacionalidad. Eso no sucede de manera espontánea: es planificación, articulación y una estrategia que integra cultura, deporte y espacio público. Cuando el Estado y los privados trabajan en la misma dirección, los resultados llegan”, concluyó.
Con la cantidad de personas que llegaron este fin de semana de Carnaval, la ciudad continúa consolidando un movimiento turístico con fuerte derrame en hotelería, gastronomía, comercio y servicios.
Los datos relevados muestran además una tendencia en alza: durante los primeros 15 días de febrero se registró un 30 por ciento más de visitantes en comparación con el mismo período del año anterior, confirmando un verano con niveles de actividad superiores a 2025, ya que en enero los registros también fueron marcadamente superiores al mismo mes del año anterior.
Desde las Unidades de Información Turística se destacó la llegada de turistas provenientes principalmente de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes consultaron especialmente sobre los principales atractivos y experiencias urbanas.
El interés se reflejó también en el entorno digital: la página web del Ente Turismo de Rosario (Etur) tuvo un 30 por ciento más de vistas y un 20 por ciento más de usuarios totales en la comparación interanual, evidenciando un mayor alcance y planificación previa por parte de quienes eligieron el destino.
Entre los eventos más convocantes se destacaron los recitales en el marco de Noches de Lunario, que reunieron a más de 8.000 personas de fuera de la ciudad a lo largo del fin de semana, consolidando a la agenda cultural como uno de los motores del movimiento turístico.
Con estos números, Rosario no solo reafirma su capacidad organizativa y su infraestructura para recibir grandes flujos de visitantes, sino que consolida al turismo como uno de los ejes estratégicos para el desarrollo económico local, incluso en meses que históricamente representan un desafío para los destinos urbanos.
La gran convocatoria que registró la Cuna de la Bandera tanto durante este fin de semana XL como en los últimos meses es, en gran parte, la consecuencia del trabajo mancomunado entre el sector público y privado, una articulación sostenida que potencia la promoción, la organización de eventos y la calidad de los servicios turísticos.
Pero también es el reflejo de una agenda nutrida que desde hace tiempo se consolida por su capacidad de convocatoria y que logra sostener números de turistas y visitantes destacados.