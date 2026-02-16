Tras un temporal devastador

El emblemático Arco de los Enamorados en Italia colapsó en pleno San Valentín

La famosa formación rocosa se desprendió y cayó al mar tras varios días de intensas tormentas, lluvia persistente y marejadas que azotaron la zona. El colapso, que no dejó heridos, ha generado conmoción entre la comunidad local y especialistas en turismo y medio ambiente.