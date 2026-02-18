Inversión récord

Garay recibirá más de $1.075 millones en obras y equipamiento a través del Fondo de Obras Menores

El senador Germán Baumgartner confirmó la aprobación de una inversión histórica para cinco localidades del departamento. Los recursos, gestionados ante el Gobierno provincial en el marco de la Ley 12.385, estarán destinados a infraestructura, maquinaria y mejoras en servicios esenciales.