Se investiga

Hallaron muertas a una mujer y a su hija de 12 años en España: detuvieron al exmarido

La Justicia investiga el asesinato de María José Bou (47) y su hija de 12 años, halladas en su casa. La hipótesis inicial apunta al entorno cercano, mientras los investigadores analizan una foto enviada por WhatsApp y el rol del padre, que también es investigado.