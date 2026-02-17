España: cinco menores murieron en un incendio en Barcelona

Una tragedia sacudió a la localidad de Manlleu, en la provincia de Barcelona, España, donde cinco personas murieron como consecuencia de un incendio que se desató en un depósito ubicado en la azotea de un edificio residencial. El espacio, que originalmente no estaba destinado a vivienda, había sido acondicionado para ser habitado, según informaron las autoridades.
El fuego comenzó durante la noche y generó una rápida propagación del humo y las llamas, lo que dificultó cualquier intento de escape. Vecinos del inmueble alertaron a los servicios de emergencia al advertir la presencia de humo en la parte superior del edificio.
El incendio ocurrió en Manlleu, Barcelona. Crédito: Reuters.
Operativo de emergencia
Hasta el lugar acudieron varias dotaciones de bomberos y equipos sanitarios que trabajaron intensamente para controlar el incendio y asistir a los afectados. Aunque las llamas fueron extinguidas en pocos minutos, los equipos de rescate encontraron a cinco personas sin vida en el interior del depósito.
Además, otras personas debieron ser atendidas por inhalación de humo y crisis nerviosas, aunque ninguna presentaba heridas de gravedad. Las autoridades confirmaron que las víctimas eran menores de edad, y se inició un proceso de identificación formal.
La investigación quedó a cargo de los Mossos d’Esquadra, la policía autonómica de Cataluña, que busca determinar el origen exacto del incendio. Por el momento, no se descarta ninguna hipótesis, desde una falla eléctrica hasta un accidente doméstico.
También se analiza en qué condiciones se encontraba el espacio afectado y si cumplía con las normas básicas de seguridad. El hecho reavivó el debate sobre la utilización de áreas no habilitadas como viviendas improvisadas y los riesgos que ello implica.
El incendio se produjo en un depósito acondicionado como vivienda en un edificio. Crédito: Reuters.
Conmoción y luto
El impacto en la comunidad fue inmediato. Las autoridades locales decretaron días de duelo oficial y convocaron a un minuto de silencio en memoria de las víctimas. Desde el gobierno regional de Cataluña expresaron su pesar por lo ocurrido y transmitieron condolencias a los familiares.
Vecinos, amigos y compañeros de estudio de los jóvenes fallecidos se acercaron al lugar para dejar flores y mensajes de despedida. La tragedia dejó una profunda huella en Manlleu y volvió a poner el foco en la necesidad de reforzar los controles de seguridad en edificios residenciales.
Mientras continúan las pericias técnicas, la localidad intenta asimilar el golpe de una pérdida que enluta a toda la comunidad y reabre interrogantes sobre las condiciones de habitabilidad en espacios no regulados.
Las próximas horas serán claves para esclarecer lo sucedido y determinar responsabilidades en un hecho que conmociona a toda España.