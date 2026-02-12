Miles de personas evacuadas

Emergencia climática en la Península Ibérica: qué está pasando en Portugal y España

Una serie de tormentas sin precedentes ya se cobró la vida de 16 personas y provocó pérdidas por más de 775 millones de euros. La falta de previsión urbana y el colapso de infraestructuras clave forzaron la dimisión de la Ministra del Interior, mientras los países permanecen en alerta roja.