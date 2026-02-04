Alerta en España y Portugal por la llegada de la borrasca Leonardo

España y varias zonas de Portugal están en alerta ante las fuertes precipitaciones previstas a partir de este miércoles (04.02.2025) en la península ibérica, donde las autoridades temen daños importantes.
La peninsula ibérica -que ha sido azotada por tormentas sucesivas- se prepara intensas lluvias, fuertes oleajes y nevadas y "peligro extraordinario" de inundaciones.
La borrasca Leonardo comenzó este martes a dejar su huella en España, con intensas lluvias, temporal marítimo y crecidas importantes de ríos, pero lo peor se espera para la jornada del miércoles, en la que varias zonas de Andalucía (sur) estarán bajo aviso rojo por "peligro extraordinario" de inundaciones.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) emitió una alerta roja (la más alta) para el miércoles en Cádiz y Ronda, dos ciudades de la región de Andalucía, advirtiendo del "peligro extraordinario" por las copiosas precipitaciones que dejará la borrasca.
La Aemet advirtió que en las localidades andaluzas de Grazalema y Ronda las lluvias serán muy abundantes y se pueden acumular más de 150 litros por metro cuadrado en doce horas y más de 200 en 24 horas.
"Leonardo" es la sexta borrasca de gran impacto de 2026.
Se desalojará de allí a los vecinos de las zonas inundables cercanas a los ríos, se cerrarán parques, instalaciones deportivas, cementerios y centros sociales y se recomienda evitar el uso del vehículo.
El presidente regional andaluz, Juan Manuel Moreno, pidió en X "máxima prudencia" y "sentido común", sobre todo cerca de "los cauces de los ríos y arroyos y las zonas inundables".
La Aemet ya advirtió el lunes de que los suelos soportan tanta humedad, tras el paso de seis borrascas de gran impacto desde que empezó el año, que las nuevas lluvias pueden causar crecidas e inundaciones.
Las escuelas permanecerán cerradas en toda la región, con la excepción de la provincia de Almería, en el extremo oriental de Andalucía.
En esta región se desplegarán además soldados de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para ayudar a los servicios de emergencia.
En Portugal, la agencia meteorológica nacional puso el martes bajo alerta naranja todo el litoral por el temporal marítimo, así como algunas regiones del norte y del centro del país ante la previsión de importantes nevadas.
Los efectos de la depresión Leonardo se sentirán a partir del final de la jornada, hasta el sábado, "con precipitaciones persistentes, a veces intensas, nevadas, vientos fuertes", precisó el Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera (IPMA).
Portugal ha sido golpeado en las últimas semanas por varias tormentas sucesivas.