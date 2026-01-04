Temporal “Francis” golpea el sur de España: cortes, daños y evacuaciones

El sur de España atraviesa horas críticas a causa del fuerte temporal provocado por la borrasca Francis, que combina lluvias intensas, vientos fuertes, oleaje y, en algunas zonas, nevadas.
El fuerte temporal desatado este fin de semana provocó cierres de carreteras en Málaga, alertas meteorológicas en varias regiones y destrozos en el paseo marítimo de Matalascañas, con evacuaciones preventivas y riesgo de nuevas inundaciones.
Andalucía es una de las regiones más afectadas, con especial impacto en las provincias de Málaga y Huelva, donde las autoridades activaron alertas meteorológicas y planes de emergencia para reducir riesgos y atender a la población afectada.
Las condiciones adversas se mantienen desde hace varios días y generan preocupación por la saturación del suelo, la crecida de cauces y los daños en infraestructuras urbanas y costeras.
En la provincia de Málaga, las intensas precipitaciones obligaron al cierre de varias carreteras, principalmente en zonas del interior como Alhaurín el Grande y Ardales. La acumulación de agua, el barro y el riesgo de desprendimientos volvieron intransitables distintos tramos, lo que llevó a las autoridades a recomendar evitar desplazamientos innecesarios.
Las comarcas del Valle del Guadalhorce y la Costa del Sol se encuentran entre las más afectadas, con registros de lluvias muy elevados en cortos períodos de tiempo. Los servicios de emergencia reforzaron la vigilancia en zonas inundables y enviaron alertas preventivas a numerosos municipios, ante la posibilidad de nuevas precipitaciones intensas.
La Agencia Estatal de Meteorología mantiene avisos de nivel alto por lluvias persistentes, con riesgo de inundaciones repentinas, especialmente en áreas urbanas y rurales cercanas a ríos y arroyos. También se reportan fuertes rachas de viento y descenso de temperaturas, mientras que en otras zonas del país el temporal avanza con episodios de nieve a cotas bajas.
Protección Civil insiste en la importancia de seguir las recomendaciones oficiales, evitar cruzar zonas anegadas y mantenerse informados ante posibles cambios en la evolución del clima.
En Matalascañas, localidad costera de la provincia de Huelva, el temporal dejó graves daños en el paseo marítimo, donde la fuerza del oleaje y las lluvias provocaron el colapso de varios tramos. Parte de la estructura fue socavada por el mar, generando situaciones de riesgo para viviendas ubicadas en primera línea de playa.
Como medida preventiva, algunos vecinos debieron ser evacuados, luego de que el agua ingresara a sus casas y se registraran derrumbes parciales. Además, varios comercios y chiringuitos sufrieron importantes pérdidas materiales.
El municipio activó su plan de emergencia y restringió el acceso a la zona costera, ante la posibilidad de nuevos desprendimientos y el agravamiento de los daños si continúan las malas condiciones climáticas.
Las autoridades españolas reiteran el llamado a la máxima precaución, especialmente en rutas, zonas costeras y áreas cercanas a cursos de agua. El temporal continúa afectando a distintas regiones del país, por lo que no se descartan nuevos cortes, evacuaciones preventivas y daños adicionales.
La evolución de la borrasca Francis será clave en las próximas horas, mientras equipos de emergencia permanecen en alerta para responder ante cualquier situación de riesgo.