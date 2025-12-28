Temporal en España

Lluvias históricas en Andalucía: más de 300 incidentes, evacuaciones y cortes de trenes

Un fuerte temporal afectó la región andaluza entre el sábado y la madrugada del domingo. Málaga fue la zona más perjudicada, con desbordes, rescates y niveles récord en el río Guadalhorce. La Aemet mantiene alerta naranja por lluvias.