Lluvias históricas en Andalucía: más de 300 incidentes, evacuaciones y cortes de trenes

La región de Andalucía sufrió un temporal de lluvia que provocó al menos 340 incidentes, especialmente en la provincia de Málaga, donde se concentraron más de 300 avisos por anegamientos, desbordes y situaciones de emergencia.
Un fuerte temporal afectó la región andaluza entre el sábado y la madrugada del domingo. Málaga fue la zona más perjudicada, con desbordes, rescates y niveles récord en el río Guadalhorce. La Aemet mantiene alerta naranja por lluvias.
Durante la madrugada del domingo, unas 30 intervenciones se registraron en la zona de Cártama, con evacuaciones de vecinos y crecidas en el cauce del río Guadalhorce, que alcanzó valores históricos.
En Cártama y Alhaurín de la Torre, varias familias fueron desalojadas preventivamente. Algunas fueron realojadas en un hostal y otras en viviendas de familiares. También se registraron rescate de personas atrapadas en viviendas afectadas por el desborde de arroyos.
En Nueva Aljaima, bomberos ayudaron a dos personas que no podían salir de su domicilio. Todas las personas asistidas se encontraban fuera de peligro.
La Agencia de Emergencias de Andalucía confirmó que el río Guadalhorce alcanzó cotas sin precedentes, aunque su nivel comenzó a bajar durante la mañana. En total, se activó un mensaje de alerta masiva a 27 municipios de las comarcas Sol y Guadalhorce por riesgo extremo.
El temporal también generó interrupciones en el sistema de trenes cercanías, con cinco formaciones varadas entre Los Prados y Benalmádena. No se informaron cortes totales de rutas, pero sí dificultades de circulación en vías de la provincia de Almería.
La Aemet mantiene el aviso naranja para este domingo en varias zonas de Málaga, Granada y Almería. Además, 33 municipios activaron sus planes territoriales de emergencias, 23 en Málaga y 10 en Granada.
Entre las lluvias registradas, se destacan Marbella con 77,8 mm, Coín con 73,8 mm, Benahavís con 63,4 mm y San Roque (Cádiz) con 54,6 mm.
La Junta de Andalucía recordó a la población que evite desplazamientos innecesarios, no cruce zonas anegadas y siga las indicaciones de autoridades y medios oficiales. También se pidió no estacionar cerca de cauces ni circular por zonas costeras durante el oleaje fuerte.
En caso de emergencia, el Teléfono 112 Andalucía permanece activo de manera gratuita las 24 horas. Toda la información actualizada está disponible en el sitio oficial de la Agencia de Emergencias.