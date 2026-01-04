Hallaron el cuerpo de Fernando Martín, entrenador de fútbol, tras el naufragio en Indonesia

Indonesia confirmó este domingo el hallazgo del cuerpo de Fernando Martín, entrenador del Valencia Femenino B, desaparecido desde el 26 de diciembre tras el naufragio de una embarcación turística en el Parque Nacional de Komodo.
Según el coordinador del operativo, Fathur Rahman, el cuerpo fue localizado a las 08:47 (hora local) por un equipo conjunto de búsqueda y rescate (SAR), en un área donde ya se trabajaba desde los primeros días del siniestro.
La tragedia se inició cuando el KM Putri Sakinah se hundió durante una excursión en aguas cercanas a Komodo, un destino turístico muy visitado. En el barco viajaban Martín, su esposa Andrea Ortuño, sus hijos, tripulantes y un guía local.
La esposa del entrenador y una niña lograron ser rescatadas con vida y regresaron a España. Las tareas de rastreo se vieron complicadas por corrientes fuertes y mal tiempo, con apoyo de buzos, patrullas navales y recursos técnicos desplegados en la zona.
El caso impactó de lleno en la comunidad deportiva valenciana y en el fútbol español. Clubes e instituciones expresaron condolencias desde que se conoció el naufragio y la desaparición del entrenador y parte de su familia.
En los primeros días, Real Madrid difundió un comunicado oficial lamentando el episodio y acompañando a los allegados de Martín. Con el hallazgo confirmado, el foco pasó a la contención de la familia y a los trámites que siguen en este tipo de tragedias.
Tras localizar el cuerpo de Martín, Indonesia resolvió extender el operativo por tres días más y mantener la búsqueda de dos menores que continúan desaparecidos. Las autoridades remarcan que las condiciones del mar siguen siendo un factor determinante.
Además, la policía abrió una investigación para determinar si hubo negligencia de la tripulación o fallas evitables en el viaje. En el lugar, los equipos SAR sostienen el rastrillaje con patrullajes y relevamientos en un corredor marítimo amplio.