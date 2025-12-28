Murieron el DT del Valencia femenino B y tres de sus hijos en un naufragio

El club Valencia CF confirmó este sábado la muerte de Fernando Martín, entrenador del equipo femenino B, y de tres de sus hijos en un naufragio ocurrido en Indonesia, donde pasaban sus vacaciones familiares. El hecho tuvo lugar cerca de la isla de Padar, al este de Bali.
El barco turístico en el que viajaban se hundió tras ser impactado por olas de más de dos metros. La madre de familia, Andrea Ortuño, y una hija de 7 años fueron rescatadas con vida por los equipos de emergencia.
Una tragedia familiar en aguas asiáticas
La embarcación, de nombre KM Putri Sakinah, transportaba a 11 personas: la familia Martín, turistas extranjeros, guías y tripulantes. De acuerdo con medios indonesios, el DT de 44 años y sus tres hijos (de 12, 10 y 9 años) murieron tras quedar atrapados en el camarote cuando el barco se partió.
“Hubo una anomalía meteorológica impredecible en forma de gran oleaje que provocó el hundimiento del barco”, explicó el jefe de la autoridad portuaria local. El pronóstico meteorológico original no anticipaba condiciones peligrosas para la navegación.
La despedida de Valencia
Desde el club español manifestaron su dolor: “El Valencia CF está profundamente consternado tras el fallecimiento de Fernando Martín y tres de sus hijos”. La noticia sacudió también a otras instituciones como el Alcoyano, donde Martín había jugado en el pasado.
Martín llevaba una década vinculado al fútbol femenino del Valencia, desarrollando distintas funciones antes de asumir el cargo de DT del equipo B esta temporada en tercera división.
“Mi hija y mi nieta salieron despedidas del barco porque estaban en una zona más alta. Mis tres nietos y mi yerno quedaron atrapados”, contó Enrique Ortuño, padre de Andrea, a la agencia EFE. La familia tenía base en Valencia, donde Andrea dirige un hotel.
El consulado español en Yakarta ya brinda asistencia a las sobrevivientes, que se encuentran en Labuan Bajo. Las autoridades continúan investigando las condiciones del siniestro.