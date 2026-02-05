Los fuertes vientos y lluvias en España provocan daños en la emblemática Giralda de Sevilla

Las fuertes condiciones meteorológicas que se registran desde la madrugada de este jueves 5 de febrero en buena parte de España han tenido impacto directo en la ciudad de Sevilla y su patrimonio histórico.
La borrasca Leonardo azotó el sur de España con rachas de viento intensas y lluvia persistente, provocando desprendimientos en la torre histórica de la Giralda en Sevilla, cortes de carreteras y evacuaciones preventivas en varias provincias andaluzas.
La borrasca denominada Leonardo generó viento y precipitaciones que afectaron infraestructuras urbanas, obligaron a tomar medidas de seguridad y alteraron la rutina de miles de habitantes y visitantes en la región andaluza.
Una de las consecuencias más visibles del temporal se produjo en la histórica Giralda, el campanario que corona la catedral de Sevilla y uno de los símbolos arquitectónicos más emblemáticos de la ciudad, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO .
Durante la mañana, fuertes rachas de viento vinculadas a la borrasca hicieron que parte de los remates decorativos de hierro forjado que coronan una de las esquinas superiores de la torre se desprendieran y cayeran a la Plaza Virgen de los Reyes, según informó la Policía Local en mensajes difundidos por los servicios de emergencia municipales .
El elemento desprendido, parte de la ornamentación en forma de jarrón de azucenas que remata las esquinas del cuerpo superior de la torre, no causó daños personales, pero sí motivó el acordonamiento preventivo de una zona de la plaza para evitar riesgos a transeúntes y turistas que suelen concentrarse en ese sector del casco histórico .
Autoridades locales confirmaron que técnicos de la catedral realizaron una inspección inicial y no identificaron defectos adicionales inmediatos, aunque el perímetro de seguridad se mantendrá hasta que se complete una revisión estructural más profunda cuando las condiciones del viento lo permitan .
Estos desprendimientos ocurren en un momento de clima adverso, con ráfagas que llegaron a superar los 70 kilómetros por hora en la ciudad, según datos recogidos por los servicios meteorológicos locales y compartidos por emergencias municipales .
La Giralda, construida en el siglo XII como alminar de la antigua mezquita y convertida posteriormente en campanario renacentista, es una estructura histórica cuya estabilidad y conservación suelen requerir atención técnica constante, razón por la cual cualquier daño en sus remates resulta relevante para las autoridades patrimoniales.
El paso de la borrasca Leonardo por Andalucía y otras zonas de la península ha provocado un escenario meteorológico de lluvias continuas, vientos intensos y elevación del nivel de ríos y arroyos, con implicancias directas para la vida cotidiana.
Las condiciones adversas llevaron a la suspensión de clases en varias provincias andaluzas y del norte de Extremadura, donde las autoridades educativas decidieron cerrar escuelas y universidades como medida preventiva ante la persistencia de lluvias fuertes en el territorio .
En Sevilla y otras localidades cercanas, organismos de emergencia han coordinado evacuaciones preventivas para vecinos ubicados en áreas con riesgo de inundación, especialmente en zonas ribereñas o cercanas a cauces fluviales que registraron crecimiento de caudal.
Según reportes de medios españoles, miles de personas han sido desplazadas temporalmente de sus hogares para garantizar su seguridad ante posibles desbordes y crecidas repentinas de cursos de agua .
Además de las evacuaciones, el temporal provocó el corte de numerosas carreteras en distintas provincias andaluzas, debido a inundaciones, desprendimientos y condiciones de riesgo que impiden la circulación segura de vehículos.
La Dirección General de Tráfico (DGT) y autoridades locales han recomendado evitar desplazamientos no esenciales y seguir las indicaciones de seguridad en todo momento, especialmente en rutas secundarias y caminos rurales donde el agua acumulada y la caída de ramas y escombros aumentan las vulnerabilidades .
Las precipitaciones persistentes también han generado preocupación por la posible crecida de ríos emblemáticos como el Guadalquivir, cuyo cauce mantiene niveles elevados y motivó el cierre preventivo de compuertas en zonas de defensa fluvial para evitar inundaciones más severas en las áreas urbanas de Sevilla y su entorno .
Ante esta situación, los servicios de emergencias han intensificado la vigilancia de cauces, puentes y pasos bajos, así como la atención a llamados de auxilio y evacuación.
Las autoridades regionales mantuvieron activados planes de protección civil y emergencia, con un despliegue coordinado entre bomberos, policía local, Guardia Civil y equipos sanitarios, para responder ante cualquier eventualidad derivada del temporal.
El seguimiento de la evolución del clima y de las alertas meteorológicas oficiales continúa siendo clave para ajustar las medidas de protección y reducir los riesgos para la población.