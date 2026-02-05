Temporal

Los fuertes vientos y lluvias en España provocan daños en la emblemática Giralda de Sevilla

La borrasca Leonardo azotó el sur de España con rachas de viento intensas y lluvia persistente, provocando desprendimientos en la torre histórica de la Giralda en Sevilla, cortes de carreteras y evacuaciones preventivas en varias provincias andaluzas.