Principio de incendio en un colectivo en Vera: choferes evitaron daños mayores

Un colectivo de la empresa El Norte, con destino a Rosario, registró este lunes al mediodía un principio de incendio mientras estaba en la Terminal de Ómnibus de Vera. La situación obligó a evacuar preventivamente a los pasajeros antes de la salida.
El episodio ocurrió cerca de las 13.30 en el playón de la terminal, en la zona de Corrientes y Ruta Nacional 11. Al llegar, personal de Bomberos constató que el foco ígneo estaba en la parte media inferior del rodado.
Según el parte oficial, el inicio del fuego se dio en un sector próximo al depósito de combustible y se lo vinculó, de manera preliminar, con cableado eléctrico. El micro había comenzado a largar humo cuando lo ponían en marcha.
Las primeras llamas fueron contenidas por los propios choferes, identificados como V. y D., que actuaron con extintores apenas advirtieron el problema. Esa intervención rápida permitió evitar que el incidente escalara.
Con el foco controlado, los pasajeros descendieron sin inconvenientes y no se registraron personas heridas. En el lugar, Bomberos trabajó para ubicar el punto exacto de ignición y asegurar la extinción total.
Luego se realizaron tareas de enfriamiento para prevenir una reactivación, con control de brasas remanentes. También intervino personal de Comisaría 1ª y autoridades del cuartel de Bomberos.