Voraz incendio en una fábrica de plásticos del Polo Industrial de Ezeiza

Un incendio se registró este miércoles en una fábrica de plásticos de la localidad bonaerense de Carlos Spegazzini, donde funciona el Polo Industrial de Ezeiza. Según se informó, no se reportaron víctimas fatales ni personas heridas al momento del operativo.
El foco se inició en la firma Bolsaflex y se propagó con rapidez debido al material altamente inflamable presente en el lugar. Una densa nube de humo cubrió la zona mientras trabajaban dotaciones de Bomberos para contener el avance de las llamas.
Recomendaciones por el humo y operativo
Ante el desarrollo del siniestro, las autoridades pidieron a los vecinos evitar el área, no circular de manera innecesaria y mantener cerradas puertas y ventanas. También se dispusieron medidas preventivas por la posible afectación del aire en las inmediaciones.
En el lugar intervinieron Bomberos, Defensa Civil, efectivos policiales y ambulancias del sistema de emergencias. Además, se ordenó el tránsito para facilitar el trabajo de los equipos y reducir riesgos en el perímetro del predio.
Antecedente reciente en el mismo predio
El incendio ocurrió en el mismo Polo Industrial donde, el viernes 14 de noviembre, se produjo una explosión que afectó a varias fábricas.