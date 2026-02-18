Carnaval, color y tradición: Humboldt se prepara para una noche inolvidable

Las calles del pueblo se transformarán en escenario de una de las celebraciones más esperadas del calendario cultural local.
La localidad de Humboldt volverá a vestirse de brillo y alegría con los Carnavales Humboldt 2026, una propuesta pensada para compartir en familia y con amigos. Comparsas, música en vivo y un gran cierre bailable convertirán la Avenida 9 de Julio en el epicentro de una celebración popular que promete ritmo, color y emoción desde las 20:30 horas.
El Carnaval Humboldt 2026 convoca a vecinos y visitantes a disfrutar de una noche donde la música, la danza y la identidad comunitaria serán protagonistas.
El evento comenzará el próximo sábado 28 de febrero a las 20:30 en Avenida 9 de Julio, espacio que se convertirá en el punto de encuentro para una jornada cargada de energía y espíritu festivo.
El desfile contará con la participación de las comparsas Malibú, Bossa Nova y Sol Naciente, que aportarán brillo, coreografías y despliegue escénico a lo largo del recorrido.
A ellas se sumará la agrupación local Sonando Va, referente del carnaval humboltense, que hará vibrar cada rincón con su propuesta musical y su identidad festiva.
La combinación de batucadas, vestuarios coloridos y puesta en escena promete generar un espectáculo dinámico y participativo, consolidando el carácter popular de la celebración.
La animación de la noche estará a cargo de Diego y su banda, quienes acompañarán el desarrollo del evento con un repertorio pensado para sostener el clima festivo.
Como broche de oro, el cierre llegará con todo el ritmo de Grupo Cali, que invitará a cantar y bailar hasta el final de la jornada, asegurando un desenlace a pura música y entusiasmo.
Los Carnavales Humboldt 2026 se presentan como una oportunidad para fortalecer los lazos comunitarios y celebrar las tradiciones que forman parte de la identidad local. Con entrada abierta y espíritu familiar, la invitación está hecha: disfrutar del carnaval, reencontrarse y dejarse llevar por el ritmo en una noche que promete quedar en la memoria colectiva.
La iniciativa se realizará el martes 24 de febrero y forma parte del programa Mascotas Las Colonias. El objetivo es promover la tenencia responsable y prevenir la superpoblación de perros y gatos.
Desde la comuna local remarcaron que la castración constituye el método más eficaz para controlar la superpoblación animal, evitando camadas no deseadas y reduciendo situaciones de abandono. Además, contribuye a mejorar la calidad de vida de las mascotas y disminuye riesgos sanitarios en la comunidad.
La vacunación antirrábica, en tanto, representa una herramienta fundamental de prevención de una enfermedad zoonótica que puede afectar tanto a animales como a personas, reforzando el enfoque integral de salud pública.
Los interesados deberán solicitar turno con antelación a través de WhatsApp al 3496 419799.