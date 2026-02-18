Sobre la Avenida 9 de Julio

Carnaval, color y tradición: Humboldt se prepara para una noche inolvidable

La localidad de Humboldt volverá a vestirse de brillo y alegría con los Carnavales Humboldt 2026, una propuesta pensada para compartir en familia y con amigos. Comparsas, música en vivo y un gran cierre bailable convertirán la Avenida 9 de Julio en el epicentro de una celebración popular que promete ritmo, color y emoción desde las 20:30 horas.