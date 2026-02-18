Pilar consolida su reserva forestal con avances concretos en captura de carbono

La Cooperativa Guillermo Lehmann continúa avanzando en uno de sus proyectos ambientales más significativos: la Reserva Forestal “25° Aniversario Grupo Juvenil”, ubicada en la localidad de Pilar.
Con 1.500 ejemplares implantados en 1,5 hectáreas, la nueva reserva de la cooperativa de esa localidad confirma el potencial del híbrido clonal INTA GC9 para la región. El desarrollo, respaldado por la Universidad Nacional del Litoral, muestra tasas de crecimiento por encima de los estándares habituales y fortalece el modelo de gestión de carbono iniciado en San Agustín.
A más de un año de su implantación, el desarrollo del arbolado evidencia resultados concretos en captación de carbono, crecimiento vegetativo y generación de conocimiento aplicado para la región.
Creada con el apoyo técnico de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), esta reserva se estableció con 1,5 hectáreas y cerca de 1.500 ejemplares del híbrido clonal INTA GC9, una especie seleccionada específicamente por su capacidad de crecimiento acelerado y su eficiencia en la captura de carbono.
Este mismo material ya había sido evaluado con éxito en la primera Reserva Forestal de la Cooperativa, ubicada en San Agustín, donde más de 5.000 eucaliptos conforman un predio modelo de 4 hectáreas dedicado a la investigación y a la gestión del carbono.
El Ing. Claudio Ortmann, Desarrollador Técnico y Analista de Datos de la Lehmann, destacó la evolución de la reserva y el valor que representa para el proyecto forestal integral de la Cooperativa.
“Aquí en Pilar implantamos eucaliptos seleccionados a partir del trabajo previo realizado en San Agustín, donde evaluamos distintos biotipos y definimos cuáles eran los que secuestraban mayor cantidad de carbono. Este clon en particular mostró una tasa de crecimiento muy superior a lo habitual en la zona, y eso está directamente relacionado con su capacidad para capturar carbono y transformarlo en madera.”
A un año y medio de la plantación, el seguimiento técnico permitió detectar algunos reemplazos necesarios —aproximadamente un 20% de los ejemplares— dentro de los parámetros previstos para este tipo de proyectos. Sin embargo, el balance es altamente positivo.
"Los árboles exhiben un vigor llamativo, porte adelantado y una respuesta de crecimiento que supera los estándares habituales para la especie”, explicó el colaborador.
Una parte central del proyecto es su enfoque hacia la transferencia técnica y el aprendizaje colectivo. Ortmann lo resume así.
Desde el inicio trabajamos junto a la Facultad de Agronomía de la UNL ensayando biotipos, comparando clones y variedades, y midiendo tasas de crecimiento y captura. Esa experiencia hoy nos permite contar con información confiable para acompañar a productores que deseen desarrollar su propia reserva forestal”, explicó.
La iniciativa se inscribe dentro del plan de sostenibilidad de la Cooperativa, que busca fortalecer acciones de mitigación ambiental, promover el uso de prácticas forestales estratégicas y consolidar experiencias que aporten valor comunitario y productivo.
La Reserva Forestal de Pilar constituye un espacio de captura de carbono y biodiversidad, siendo un modelo técnico replicable, un laboratorio a cielo abierto y un símbolo del compromiso de la Lehmann con la sustentabilidad.
Su avance reafirma el propósito claro integrar conocimiento científico, criterios productivos y responsabilidad ambiental para generar un impacto duradero en el territorio.