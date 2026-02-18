Validación técnica del clon INTA GC9

Pilar consolida su reserva forestal con avances concretos en captura de carbono

Con 1.500 ejemplares implantados en 1,5 hectáreas, la nueva reserva de la cooperativa de esa localidad confirma el potencial del híbrido clonal INTA GC9 para la región. El desarrollo, respaldado por la Universidad Nacional del Litoral, muestra tasas de crecimiento por encima de los estándares habituales y fortalece el modelo de gestión de carbono iniciado en San Agustín.