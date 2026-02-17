Rosario: encontraron un cuerpo en el interior de un cajero automático

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) investiga la muerte de un hombre de aproximadamente 60 años que fue hallado en la mañana del lunes 16 de febrero en el interior de un cajero automático ubicado en el macrocentro de Rosario.
El hallazgo se dio en calle Santa Fe al 3100, a pocos metros de la facultad de Odontología. En el lugar había rastros de sangre. Se presume que la víctima vivía en situación de calle.
El Ministerio Público de la Acusación (MPA) investiga la muerte de un hombre de aproximadamente 60 años que fue hallado en la mañana del lunes 16 de febrero en el interior de un cajero automático ubicado en el macrocentro de Rosario.
El cuerpo tenía algunos hematomas y en el lugar quedaron numerosas manchas de sangre.
En base a distintos testimonios, se presume que la víctima -que todavía no fue identificada- vivía en situación de calle.
El cajero (perteneciente a la red del Banco de la Nación Argentina) está ubicado sobre calle Santa Fe al 3100, a pocos metros de la facultad de Odontología.
Por orden judicial, el cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal (IML) con el propósito de ser sometido a autopsia para conocer la causa de muerte y también realizar pericias de identificación. Por el momento el caso está caratulado como muerte dudosa.