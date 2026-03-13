Ocho empresas compiten por la repavimentación de la ruta 83-S
La obra contempla la reconstrucción integral del tramo que une la Ruta Nacional 11 con la localidad de La Gallareta, y cuenta con una inversión oficial superior a los $ 3.235 millones y un plazo de ejecución de ocho meses.
El proyecto apunta a mejorar la seguridad vial y fortalecer el desarrollo productivo del norte santafesino.
El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Obras Públicas, licitó la repavimentación de la Ruta Provincial N.º 83s, una traza estratégica que conecta la Ruta Nacional 11 con la localidad de La Gallareta, en el departamento Vera. El presupuesto oficial de la intervención asciende a $ 3.235.000.000 y el plazo previsto de ejecución es de ocho meses.
La obra busca mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad vial en un corredor clave para la circulación de la producción regional y la vinculación de las comunidades del norte provincial.
La obra pública
Enrico sostuvo que la política de infraestructura responde a una decisión del gobernador de destinar los recursos públicos a mejorar la calidad de vida de los santafesinos: “La obra pública también sostiene muchos puestos de trabajo y genera movimiento económico en cada región”.
Durante el acto de apertura de sobres, Enrico agradeció a las ocho empresas que presentaron ofertas y destacó la previsibilidad que busca sostener la Provincia en materia de obra pública.
“Somos un Gobierno que exige cumplir en tiempo y forma, del mismo modo que cumplimos con los compromisos asumidos y con los pagos de las obras que contratamos”, señaló.
Los trabajos, en detalle
La intervención prevé la repavimentación y reparación integral de la Ruta 83s mediante la reconstrucción de los sectores más deteriorados, trabajos de reciclado de calzada y la colocación de una nueva carpeta asfáltica. También se realizarán tareas de bacheo profundo, sellado de fisuras y la instalación de 32 luminarias LED en el acceso a La Gallareta.
Desde el punto de vista técnico, la obra se desarrollará en dos frentes. En los tramos con mayor deterioro se ejecutará un reciclado in situ para conformar una nueva base de 25 centímetros de espesor sobre la que se colocará la carpeta asfáltica.
En las zonas con mejor comportamiento estructural se llevarán adelante trabajos de bacheo y sellado de fisuras. El proyecto se completa con tareas de limpieza y desmalezado de cunetas y la iluminación del acceso a la localidad, con el objetivo de garantizar un servicio vial integral.
El senador por el departamento Vera, Osvaldo Sosa, destacó el valor de la obra para la región y subrayó el carácter transversal del proyecto.
En la misma línea, la diputada provincial Clara García sostuvo que la licitación refleja la confianza del sector privado en la gestión provincial.
Histórico
Por su parte, el presidente comunal de La Gallareta, Fernando Nicola, calificó el acto como un hecho histórico para la localidad. “Es un día muy esperado para nuestra comunidad. Esta obra es posible porque hay una decisión política de cumplir con los compromisos asumidos en toda la provincia”, señaló.
Del acto participaron también el director provincial de Vialidad, Pablo Seghezzo; el subadministrador de Vialidad Zona Norte, Sergio Cardozo; y los diputados provinciales Sergio Rojas y Dionisio Scarpín.
En la oportunidad se presentaron ocho ofertas económicas: Coingsa SA, $ 3.199.000.000; Bruno Construcciones SA, $ 4.150.000.000; ICF SA, $ 3.453.000.000; Rava SA, $ 3.135.000.000; Mem Ingeniería SA, $ 3.630.000.000; Rovial SA, $ 3.460.000.000; ICA SRL, $ 3.036.000.000; e Inar Vial SA, $ 3.249.000.000.