Mejorará la conectividad productiva en Vera

Ocho empresas compiten por la repavimentación de la ruta 83-S

La obra contempla la reconstrucción integral del tramo que une la Ruta Nacional 11 con la localidad de La Gallareta, y cuenta con una inversión oficial superior a los $ 3.235 millones y un plazo de ejecución de ocho meses.