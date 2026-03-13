Finalizan obras de desagües en la localidad de Bustinza

El Ministerio de Obras Públicas informó que en Bustinza, departamento Iriondo, terminaron las tareas para la construcción de 16 alcantarillas y un nuevo canal de desagüe sobre calle Uruguay, entre 25 de Mayo y Avenida Centenario.
Los trabajos apuntan a mejorar la capacidad de drenaje y escurrimiento del agua durante lluvias intensas. La inversión provincial superó los 1.200 millones de pesos.
Tras la finalización de la obra, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, explicó que “desde el Gobierno Provincial, junto a los comités de cuencas y los gobiernos locales, venimos desarrollando una estrategia sistémica de intervenciones para la limpieza y mantenimiento de más de 1.000 kilómetros de canales más otros 900 que venimos trabajando”.
“En el caso de Bustinza, antes las calles no contaban con cunetas revestidas y el agua ingresaba con facilidad a las viviendas. Este nuevo desagüe de calle Uruguay permite ordenar el escurrimiento y brindar mayor seguridad a los vecinos y sus propiedades”, destacó Enrico.
Por su parte, el senador por el departamento Iriondo, Hugo Rasetto, aseguró que es una satisfacción enorme ver cómo avanzamos con esta obra en Bustinza, algo fundamental para que los vecinos recuperen la tranquilidad frente a las grandes lluvias como las que vivimos en estos últimos días.
"Quiero agradecer profundamente al gobernador Pullaro, al ministro Enrico y al secretario Mijich por su apoyo constante y su mirada federal. Trabajando así, entre todos y con cercanía, logramos transformar la realidad de nuestro departamento con hechos que se ven y se tocan”.
Finalmente, el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, repasó que en 2019 se ejecutó un terraplén de defensa y un canal perimetral para disminuir el riesgo hídrico en la localidad.
"Este nuevo desagüe complementa esas obras y se convierte, ahora, en el conducto principal de evacuación de los excedentes urbanos a los que también se le suman los que ingresan de la zona rural”.
El proyecto contempló la ejecución de 400 metros de revestimiento de drenaje sobre calle Uruguay, junto con las correspondientes losas de circulación y accesos vehiculares domiciliarios. Además, se realizó la limpieza de 2 kilómetros de cunetas sobre las calles 25 de Mayo y avenida Camino de la Posta, hasta la intersección con la Ruta 91.
En total se construyeron 16 alcantarillas nuevas (4 de cruce y 12 de acceso) que permiten integrar el sistema urbano con la cuneta oeste de la Ruta 91 y derivar los excedentes hacia el canal Las Totoras.
La obra para optimizar el escurrimiento del agua en el casco urbano y reducir anegamientos durante lluvias intensas, demandó a la Provincia una inversión superior a 1.200 millones de pesos.
Con esta intervención, se fortalece el sistema de drenaje de Bustinza y consolida una solución estructural que mejora la capacidad hidráulica local, disminuye el riesgo hídrico y protege a la comunidad ante eventos de precipitaciones intensas