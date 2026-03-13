Las intensas lluvias de febrero, posibles causantes de la mortandad de peces en el río Carcarañá
Informes técnicos del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe señalan que el episodio registrado en el Carcarañá y la presencia de espuma en el arroyo Colastiné no están asociados al uso de fitosanitarios.
Se recolectaron muestras de tejido de distintas especies de peces halladas en el lugar para su posterior análisis.
El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia informó los resultados preliminares de los análisis realizados tras los episodios registrados en el río Carcarañá y en el arroyo Colastiné, luego de las intensas lluvias que se produjeron en la región entre el 19 y el 20 de febrero.
En el caso del río Carcarañá, técnicos de la cartera ambiental realizaron constataciones y toma de muestras en cinco puntos del curso de agua, desde San José de la Esquina hasta su desembocadura en el río Paraná.
Se recolectaron muestras de tejido de distintas especies de peces halladas en el lugar para su posterior análisis.
Además, se recolectaron muestras de tejido de distintas especies de peces halladas en el lugar para su posterior análisis.
Análisis
Los estudios de laboratorio efectuados sobre muestras de agua y tejidos descartaron la presencia de fitosanitarios. Según el informe técnico, en las determinaciones realizadas sobre 33 compuestos analizados no se detectaron residuos por encima de los límites analíticos establecidos.
Sin embargo, los análisis sí evidenciaron una alta carga bacteriológica y niveles relativamente bajos de oxígeno disuelto en algunos puntos del río, condiciones que pueden favorecer procesos de hipoxia -es decir, una disminución del oxígeno disponible en el agua- y afectar a la fauna ictícola.
De acuerdo con la interpretación técnica preliminar, el fenómeno podría responder a un escenario multicausal en el que las precipitaciones intensas actuaron como factor desencadenante. El aumento del caudal habría provocado el arrastre de materia orgánica y sedimentos hacia el río, incrementando la demanda de oxígeno en el agua y generando condiciones propicias para episodios de hipoxia.
En paralelo, también se analizaron muestras tomadas en el arroyo Colastiné a partir de la aparición de espuma en una cascada del curso de agua. Allí se evaluó la posible presencia de compuestos capaces de generar ese tipo de fenómeno.
Arroyo Colastiné
Los resultados indicaron que los niveles de detergentes detectados se encuentran en el umbral de generación de espuma, por lo que es probable que no hayan sido la causa principal. En cambio, la presencia de proteínas podría haber favorecido su formación cuando el agua se agita en la cascada del arroyo.
Desde el Ministerio señalaron que la situación de ambos cursos de agua continúa bajo seguimiento y que se mantienen tareas de inspección en las zonas aledañas para relevar posibles fuentes de impacto ambiental.
En ese marco, destacaron que la Provincia viene fortaleciendo el monitoreo y la gestión ambiental en cuatro cuencas estratégicas -Ludueña, Saladillo, Del Rey y Cululú- debido a su relevancia territorial, productiva y ambiental.
Asimismo, remarcaron que episodios de este tipo generan preocupación y refuerzan la necesidad de sostener políticas de monitoreo, control y fiscalización sobre las actividades que se desarrollan en las cuencas, con el objetivo de prevenir impactos y proteger la calidad del agua en el territorio provincial.