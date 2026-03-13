Ricardo Calanchini inaugura la muestra "One Way"

La exposición reúne dibujos recientes realizados a partir de bocetos de viaje, obras históricas de los 90 y una instalación inspirada en la pirámide del Louvre. La apertura incluirá música en vivo y actividades especiales.
Uno de los trabajos del artista. Foto: Gentileza Ricardo Calanchini
El artista santafesino Ricardo Calanchini inaugurará este viernes 13 de marzo a las 19.30 la muestra "One Way". Se trata de una exposición integrada por dibujos, pinturas e instalaciones que se presentará en la Alianza Francesa de Santa Fe (Bv. Gálvez 2147).
La exhibición reúne 16 obras inéditas realizadas con técnica mixta, acuarela y dibujo color, producidas a partir de bocetos elaborados por el artista durante un viaje a Estados Unidos.
Gentileza Ricardo Calanchini
Según explicó Calanchini a este medio, algunas piezas mantienen el carácter de apunte inicial, mientras que otras fueron desarrolladas después hasta alcanzar su forma final.
De los '90
Además, la muestra incluye cuatro obras realizadas entre 1993 y 1996, período en el que el artista residía en el área del Puerto de Santa Fe.
La estructura (de aproximadamente 1,80 metros de base y altura) incluye lápices que emergen desde su interior, elemento que el artista identifica como símbolo de su práctica creativa y de la presencia constante del dibujo en su obra.
Palabras y música
La apertura de la muestra contará con palabras del arquitecto Hugo Lazzariniy una programación complementaria que incluirá música en vivo, luces y pantallas.