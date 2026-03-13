Qué provincias están bajo alerta amarilla por tormentas este viernes
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para cuatro provincias este viernes por la noche, donde se esperan lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo.
El organismo advirtió por lluvias intensas, ráfagas fuertes y posible caída de granizo en varias provincias.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas que afectará a distintas regiones del centro del país durante la noche del viernes 13 de marzo. El aviso alcanza a sectores de Mendoza, San Luis, Córdoba y La Pampa, donde se prevén fenómenos meteorológicos que podrían presentarse con intensidad.
De acuerdo con el organismo meteorológico, el área bajo advertencia será impactada por tormentas, algunas de ellas fuertes. Estos fenómenos podrían desarrollarse con actividad eléctrica frecuente, ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h y ocasional caída de granizo.
Además, las tormentas estarán acompañadas por lluvias intensas en períodos cortos de tiempo, lo que podría generar complicaciones en zonas urbanas o con drenaje limitado.
El aviso alcanza a Mendoza, San Luis, Córdoba y La Pampa.
Lluvias intensas en cortos períodos
El pronóstico indica que las precipitaciones acumuladas oscilarán entre 25 y 60 milímetros. Sin embargo, el organismo no descarta que estos valores puedan superarse de manera puntual en algunas localidades.
Este tipo de tormentas puede provocar anegamientos temporarios, especialmente en áreas donde las lluvias se concentran en poco tiempo.
Recomendaciones
Frente a este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional difundió una serie de medidas preventivaspara reducir riesgos durante el desarrollo de las tormentas.
Evitar salir durante el momento de mayor intensidad del fenómeno.
No sacar la basura y mantener limpios desagües y sumideros para facilitar el drenaje del agua.
Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua al hogar.
Mantenerse alejado de puertas y ventanas.
Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
Si se está al aire libre, buscar refugio inmediato en una casa, edificio o vehículo cerrado.
Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de los organismos de protección civil ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas.