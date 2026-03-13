Pronóstico

Jornada de viernes con cielo algo nublado y máxima de 31°C en la ciudad de Santa Fe

La ciudad de Santa Fe amaneció con cielo despejado, alta humedad y una temperatura de 16,5°C, en una jornada que se perfila estable y sin lluvias, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.