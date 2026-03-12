"Huellas": el plan del municipio para registrar mascotas y prevenir ataques en Santa Fe
El intendente Juan Pablo Poletti y el director del IMUSA, Pablo Ortiz, presentaron una iniciativa que contempla capacitaciones, chipeado de animales y un sistema de control sanitario con el objetivo de mejorar la convivencia en la ciudad.
La Municipalidad presentó el programa Huellas para fomentar la tenencia responsable de mascotas.
La Municipalidad de Santa Fe lanzó este jueves el programa “Huellas”, una iniciativa que busca fortalecer la convivencia entre personas y animales mediante acciones de concientización, capacitación y registro de mascotas. El plan apunta principalmente a prevenir episodios de mordeduras y fomentar la tenencia responsable en toda la ciudad.
El anuncio fue realizado por el intendente Juan Pablo Poletti, junto al director del Instituto Municipal de Salud Animal (IMUSA), Pablo Ortiz, quienes detallaron que el programa combinará educación, digitalización de registros y nuevas herramientas de control para reducir los riesgos vinculados a animales sueltos o sin vacunación.
Prevenir yconcientizar
Durante la presentación, el intendente explicó que la iniciativa surge a partir de la preocupación por la cantidad de ataques registrados en la ciudad, especialmente a niños. “El programa Huellas es involucrarnos en los problemas. Estábamos preocupados por la cantidad de niños mordidos, muchas veces con una agresión que es intradomiciliaria”, señaló Poletti.
Asimismo, indicó que la propuesta busca actuar antes de que ocurran los hechos, con campañas de concientización y capacitación para los dueños de mascotas. “El programa busca llegar antes, prevenir y lograr concientización de tenencia responsable, y no solamente ir atrás de la multa o el castigo”, remarcó.
Según explicó, la idea es promover una convivencia responsable en una ciudad que, según destacó, tiene una fuerte cultura de protección animal. “Estamos en una ciudad que ama los animales, pero también debemos avanzar en la responsabilidad de quienes los tienen”, agregó.
Digitalización,registro y chips
Uno de los ejes centrales del programa será la modernización del sistema de registro del IMUSA. A través de la digitalización, se buscará contar con una base de datos actualizada de animales vacunados y con identificación.
El plan incluye capacitaciones, registro digital y chipeado de animales.
Poletti explicó que esta herramienta permitirá un mayor control sanitario y facilitará la identificación de los tutores en caso de incidentes. “La digitalización del IMUSA va a permitir tener un registro de todos los perros vacunados y avisar cuando la vacuna esté por vencerse para que el tutor pueda renovarla”, afirmó.
Además, el programa incluirá el chipeado de mascotas, lo que permitirá identificar al animal y a su responsable si ocurre una agresión. “Ante una mordedura podemos identificar directamente al tutor responsable del comportamiento del perro”, sostuvo el intendente.
Las capacitaciones sobre tenencia responsable se realizarán en el Parque Garay, donde se desarrollarán dos charlas mensuales. Quienes participen podrán luego acceder al registro y al chip para sus mascotas.
Educación yresponsabilidad
Desde el IMUSA, su director explicó que el programa tiene como pilares principales la educación y el registro de animales. “El programa tiene dos pilares básicos: educar y registrar. Eso es lo que yo quiero, educar”, expresó Ortiz.
El funcionario reconoció que una experiencia reciente vinculada a un ataque animal lo llevó a reflexionar sobre la necesidad de avanzar con medidas más profundas de concientización. “No sirve de nada registrarte si después soltás al perro en la vía pública sin bozal, sin correa y con la vacuna antirrábica vencida”, afirmó.
El programa busca reducir los casos de mordeduras registrados en la ciudad.
En ese sentido, destacó que el verdadero cambio dependerá del compromiso social. “El chip va a ayudar a vincular, pero lo que realmente nos va a ayudar es cuando maduremos como sociedad y aprendamos a convivir”, señaló.
Ortiz también explicó que las charlas comenzarán en abril y que el 29 de ese mes se entregarán los primeros carnés a quienes completen la capacitación.
Articulación con el Hospital Alassia
El programa también contempla un trabajo coordinado con el Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia, donde se registran los casos de mordeduras que ocurren en la ciudad.
Según datos oficiales, en 2023 ingresaron 255 niños con heridas por mordeduras de perros; en 2024 fueron 226 y en 2025 se registraron 258. En lo que va del año ya se contabilizan 52 casos.
El programa busca reducir esa cifra a dos dígitos. Para lograrlo, se activará un protocolo inmediato: cuando una persona mordida llega al hospital, el personal activa el sistema municipal para que intervenga la brigada antirrábica.
El objetivo, señaló, es proteger tanto a la víctima como al animal involucrado, verificando su estado sanitario y su vacunación. “Tenemos que saber en qué estado sanitario está ese animal, si está vacunado o no está vacunado”, concluyó.