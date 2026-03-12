Trabajan en el socavón detrás de la Legislatura y el tránsito permanece interrumpido
Tras la aparición de un hundimiento en pleno centro de la ciudad, ASSA detalló el plan de obras que incluye el recambio de infraestructura cloacal a más de tres metros de profundidad. Por razones de seguridad, la circulación vehicular en las inmediaciones permanecerá restringida hasta la finalización de las tareas.
El paisaje urbano del macrocentro santafesino se vio alterado esta semana por un nuevo socavón, esta vez ubicado en las inmediaciones de la Legislatura de la Provincia. Ante la preocupación de los vecinos y transeúntes, Aguas Santafesinas S.A. (ASSA) puso en marcha un operativo de reparación que busca resolver de raíz el problema de infraestructura que originó el hundimiento del pavimento.
Operativo en profundidad
Germán Nessier, vocero de la empresa Aguas Santafesinas, brindó detalles técnicos sobre la intervención que se está llevando a cabo en el lugar. Según explicó, el diagnóstico inicial confirmó la necesidad de intervenir sobre el sistema cloacal domiciliario.
"Se continúa trabajando en el sector para reemplazar un tramo de la cañería cloacal que está ubicada a unos 3,50 metros de profundidad", precisó Nessier. La obra implica el recambio de aproximadamente seis metros de conducto, una tarea de precisión dada la profundidad y la ubicación estratégica del hundimiento.
Modernización y saneamiento
Además del reemplazo de los caños, el plan de obra contempla la anulación de una estructura antigua que ya no cumplía funciones operativas y representaba un riesgo para la estabilidad del suelo. "Se va a anular una boca de registro vieja que se encontraba en el lugar", detalló el vocero de ASSA.
Una vez finalizada la etapa de sustitución de infraestructura, el cronograma de trabajos continuará con la reposición del suelo seleccionado y la posterior refacción de la calzada de hormigón. Estas etapas son cruciales para garantizar que el parche sea duradero y soporte el intenso flujo vehicular que caracteriza a esa zona administrativa de la ciudad.
Debido a la magnitud del pozo y la presencia de maquinaria pesada, el tránsito en la zona permanecerá interrumpido. Esta medida es estrictamente por seguridad, tanto para los operarios como para los conductores, ya que el suelo en las adyacencias del socavón puede presentar inestabilidad hasta que se complete el relleno técnico.
Se recomienda a quienes circulan por la zona, evitar la zona de la Legislatura y buscar vías alternativas para ingresar al casco histórico, previendo que los trabajos podrían extenderse durante los próximos días dependiendo de las condiciones climáticas.
Una situación que puso en alerta a los vecinos
Con respecto al socavón, se puede observar que se abrió en medio de la calle, a pocos metros de una boca de registro del sistema de desagües. En las imágenes enviadas a El Litoral a través de Periodismo Ciudadano, se observa un agujero de dimensiones considerables, con bordes deteriorados y agua acumulada en su interior.
Ante el riesgo que representaba, vecinos de la cuadra habían señalizado provisoriamente el lugar con conos de seguridad y cinta de advertencia para alertar a quienes circulan por el sector. Incluso se colocó una bolsa de residuos cerca del socavón para hacerlo más visible durante la noche.