Trabajan en el socavón detrás de la Legislatura y el tránsito permanece interrumpido

Tras la aparición de un hundimiento en pleno centro de la ciudad, ASSA detalló el plan de obras que incluye el recambio de infraestructura cloacal a más de tres metros de profundidad. Por razones de seguridad, la circulación vehicular en las inmediaciones permanecerá restringida hasta la finalización de las tareas.