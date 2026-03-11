Metodología de "envainado"

La obra más grande bajo bulevar: colocan el bypass para reparar la cloaca máxima de Santa Fe

Los trabajos corresponden a la obra de rehabilitación del colector general que corre bajo bulevar, clave para evitar nuevos socavones, roturas y pérdidas. Según Assa, la limpieza comenzará en las próximas semanas y el "envainado" del conducto principal está previsto para entre abril y mayo.