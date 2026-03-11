La obra más grande bajo bulevar: colocan el bypass para reparar la cloaca máxima de Santa Fe
Los trabajos corresponden a la obra de rehabilitación del colector general que corre bajo bulevar, clave para evitar nuevos socavones, roturas y pérdidas. Según Assa, la limpieza comenzará en las próximas semanas y el "envainado" del conducto principal está previsto para entre abril y mayo.
Instalan el bypass (caño negro) adonde se reconducirán los líquidos para luego limpiar la cloaca máxima -que está bajo bulevar- y proceder a rehabilitarla mediante la metodología de "envainado". Foto: Manuel Fabatía
La obra de rehabilitación estructural del colector cloacal principal de la ciudad de Santa Fe, continúa con tareas sobre bulevar Pellegrini y Gálvez, donde actualmente se ejecuta la instalación del bypass provisorio que permitirá avanzar luego con el envainado interno de la cañería, que permitirá extender la vida útil de la infraestructura por varias décadas. Así lo explicó el director de Aguas Santafesinas (Assa), Darío Boscarol, quien detalló el estado actual de los trabajos y el cronograma previsto para los próximos meses.
El director explicó que la intervención forma parte del plan de renovación integral del sistema sanitario provincial y constituye una de las obras más importantes en ejecución en la ciudad, con una inversión millonaria y un plazo total de 30 meses, dado que se hará por tramos. El proyecto apunta a rehabilitar el colector general que corre bajo el bulevar, desde la zona del Club Unión hasta Regatas, mediante una tecnología de "envainado".
Una vez terminada, la obra permitirá extender la vida útil del colector por al menos medio siglo. "La manga tiene una durabilidad de 75 años, pero nosotros pedimos 50 años de garantía en el pliego. Esto cambia totalmente la lógica, porque pasamos de trabajar en la emergencia a trabajar en la prevención", sostuvo Boscarol a El Litoral.
El martes por la tarde quedó habilitado un carril de 25 de Mayo en su cruce con bulevar. Allí se soterró el bypass para proseguir los trabajos sin interrumpir el paso por mucho tiempo. Foto: Manuel Fabatía
Cómo es el sistema de envainado
Actualmente los trabajos visibles corresponden a la colocación del bypass, un sistema provisorio de cañerías que permite desviar los efluentes para poder intervenir el conducto original. "Son los caños negros que se ven sobre el cantero. Por ahí van a circular los líquidos mientras trabajamos en el colector bajo tierra. Se colocarán por tramos de unos 400 metros, luego se limpia la cañería, se seca, se coloca la vaina y luego se avanza al siguiente sector", explicó Boscarol.
El método elegido es el de envainado interno, que consiste en introducir una manga de fibra de vidrio dentro del caño existente. "El envainado es como poner una media desinflada dentro de la cloaca, desde una boca de registro a la otra, que están a 200 metros de distancia. Esa manga luego se infla, se adhiere al conducto y luego se solidifica -o se cura- con rayos ultravioleta. Queda como un caño nuevo dentro del caño viejo, sin abrir zanjas ni romper el bulevar", detalló.
Según el cronograma actual, se continúa con la tarea previa -de ejecución del bypass- y luego vendrá la limpieza del conducto principal que comenzaría, de acuerdo a la información suministrada por Boscarol, en la segunda quincena de marzo, mientras que el envainado podría iniciarse hacia fines de abril o principios de mayo. Esta secuencia se va a realizar, de igual modo, en los tramos subsiguientes.
Obreros terminan de soterrar el bypass. Foto: Manuel Fabatía
Cortes provisorios y trabajos nocturnos
Las tareas obligan a realizar intervenciones puntuales en algunas esquinas, como ocurre actualmente en bulevar y 25 de Mayo, donde se enterró parte del bypass para no interferir con el tránsito. "El corte es absolutamente provisorio. Se entierra el caño y luego se restablece la circulación. La gente, salvo por los caños sobre el cantero, casi no se va a dar cuenta de que estamos trabajando", indicó el director de Assa.
De hecho, por la tarde de este martes se liberó al tránsito un carril de 25 de Mayo hacia el sur, mientras del otro lado, termina de fraguar el pavimento. Se puede observar cómo el caño bypass queda soterrado en esos cruces de calle, y luego emerge del otro lado sobre el cantero de bulevar.
El envainado se realizará mayormente de noche para evitar inconvenientes y garantizar las condiciones técnicas del material. "Ese trabajo empieza cerca de las 23 horas de la noche y termina a la mañana. No se rompe nada y sólo se interviene en las bocas de registro", explicó.
La obra está a cargo de la unión transitoria de empresas (UTE) conformada por Sanit Engenharia Ltda. Sucursal Argentina (es de Brasil) junto con la local Winkelmann SRL, que ganó la licitación.
Darío Boscarol, director de Assa, dijo que hay un cambio de filosofía en la empresa. "De ser bomberos en la emergencia, pasamos a trabajar en medicina preventiva", comparó. Foto: Guillermo Di Salvatore
"Cambio de filosofía"
Boscarol explicó que el inicio de esta obra se enmarca en un cambio de política dentro de la empresa. "Hace dos años y medio tomamos esta empresa con un 80% de déficit. Ajustamos gastos, equilibramos las cuentas y le planteamos al gobernador Maximiliano Pullaro que eso servía para ordenar la empresa, pero no para hacerla eficiente. Para mejorar la eficiencia hay que invertir en redes, en cloacas y en micromedición, y por eso se tomó la decisión de avanzar con un plan integral de renovación de redes de 86 millones de dólares para toda la provincia", recordó.
En ese contexto se incluyó la rehabilitación del colector cloacal principal de Santa Fe, que había generado reiterados socavones en la zona de bulevar en los últimos años. "La cloaca máxima de Santa Fe es la obra más grande de este plan, con una inversión cercana a los 15 millones de dólares. Si sumamos los socavones que tuvimos en bulevar (dos en la zona de Unión, otros dos en Urquiza, el de 9 de Julio y el de Rivadavia), gastamos más en reparaciones que lo que vale hacer la obra completa", afirmó.
En ese sentido, indicó que "antes desde la empresa se actuaba cuando había un desborde. Ahora estamos limpiando las redes de manera preventiva, controlando generadores de grasa y renovando cañerías. Solo a modo de ejemplo, en calle Tucumán de la ciudad, en los últimos 10 años hicimos alrededor de 40 reparaciones por rotura de caños de agua, que tienen más de 100 años de antigüedad, son vetustos, y ahora lo estamos cambiando mediante un sistema de cracking".
"Es decir, cambió la filosofía de una empresa que dejó de trabajar en la emergencia, como bombero, y empezó a trabajar como medicina preventiva", concluyó.