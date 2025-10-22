Bajo el bulevar principal

Comienza la inédita renovación del colector de cloacas de Santa Fe, que será con una “cámara desinflada”

Colocarán un “stent” en la antigua cañería principal de la ciudad para lograr su rehabilitación estructural. Luego se inflará y se solidificará mediante un tren de luces UV. La obra será por tramos bajo el bulevar Pellegrini y Gálvez. Aguas Santafesinas firmó el contrato con la empresa. Cómo es esta nueva tecnología.