Socavón en barrio Sur: Aguas Santafesinas investiga la causa

El pozo se formó en calle 3 de Febrero al 3000, entre 4 de Enero y Urquiza, detrás de la Legislatura provincial y a metros de Casa de Gobierno y Tribunales. Vecinos colocaron señalización provisoria para advertir a los conductores mientras personal técnico analiza el origen del problema.