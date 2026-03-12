Socavón en barrio Sur: Aguas Santafesinas investiga la causa
El pozo se formó en calle 3 de Febrero al 3000, entre 4 de Enero y Urquiza, detrás de la Legislatura provincial y a metros de Casa de Gobierno y Tribunales. Vecinos colocaron señalización provisoria para advertir a los conductores mientras personal técnico analiza el origen del problema.
El socavón se encuentra en medio de la calzada, lo que representa un riesgo para vehículos y motocicletas que transitan por el lugar. Ante la ausencia inicial de señalización oficial, vecinos del sector decidieron colocar conos y cintas para advertir a quienes circulan por la zona.
La cuadra afectada se encuentra muy cerca de organismos públicos importantes como la Casa de Gobierno de Santa Fe, la Legislatura de la Provincia de Santa Fe y edificios judiciales del área de tribunales, por lo que el movimiento de vehículos es constante durante gran parte del día.
Conductores que pasaban por el lugar redujeron la velocidad al advertir el pozo en el pavimento, mientras algunos vecinos señalaban el sector para evitar que el hundimiento pudiera provocar daños en vehículos o algún accidente.
Por el momento no se reportaron incidentes vinculados al socavón, aunque la situación generó preocupación debido al tamaño del pozo y a su ubicación en una arteria céntrica.
Trabajos de ASSA
Desde la empresa Aguas Santafesinas confirmaron que personal técnico ya inspeccionó el lugar y que, en una primera evaluación, el problema podría estar relacionado con la red cloacal del sector.
“Ya lo estuvo inspeccionando gente nuestra. Aparentemente es un asunto asociado a la red cloacal. En lo inmediato se va a colocar un chapón y en el transcurso del día se va a estar interviniendo para verificar qué tipo de inconveniente y qué solución requiere”, explicaron desde la empresa.
Según señalaron, este tipo de situaciones puede producirse cuando se genera algún problema en las cañerías subterráneas o en conexiones domiciliarias, lo que provoca filtraciones o el deterioro del suelo bajo el pavimento.
De todos modos, desde la empresa aclararon que todavía no es posible confirmar el origen exacto del problema hasta que se realice una apertura en el lugar.
“Ahí hay, como en cualquier sector de la ciudad, una red domiciliaria local que pudo haber tenido algún inconveniente. Hasta que no se abra y se verifique qué ocurrió no se puede adelantar qué tipo de intervención va a requerir”, explicaron.
Fotos: El Litoral
Las tareas previstas para este jueves incluyen una serie de trabajos técnicos destinados a determinar qué ocurrió en el subsuelo.
Desde Aguas Santafesinas informaron que primero se realizará una limpieza del colector cloacal del sector mediante un equipo combinado especializado, que permite remover obstrucciones o sedimentos acumulados en los conductos.
Una vez completada esa tarea, se avanzará con la apertura del pavimento para inspeccionar el estado de la red y verificar la situación en el lugar.
“Ahora por la mañana, mientras estamos trabajando también en otros puntos programados de la ciudad, se va a intervenir primero con la limpieza del colector con un equipo combinado especial. Después de esa limpieza se podrá hacer la apertura y verificar la situación”, detallaron desde la empresa.
El objetivo de estas tareas es identificar si el hundimiento fue provocado por una rotura de cañería, una filtración o algún otro tipo de deterioro en la infraestructura cloacal.