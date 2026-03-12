Ciudad de Santa Fe

Un socavón apareció en pleno Barrio Sur y los vecinos lo señalizaron para evitar accidentes

El hundimiento se encuentra en 3 de Febrero al 3000, entre 4 de Enero y Urquiza, detrás de la Legislatura provincial y a pocos metros de Casa de Gobierno y Tribunales. Vecinos colocaron conos y cintas de advertencia para alertar a quienes circulan por la zona.