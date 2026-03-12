Un socavón apareció en pleno Barrio Sur y los vecinos lo señalizaron para evitar accidentes
El hundimiento se encuentra en 3 de Febrero al 3000, entre 4 de Enero y Urquiza, detrás de la Legislatura provincial y a pocos metros de Casa de Gobierno y Tribunales. Vecinos colocaron conos y cintas de advertencia para alertar a quienes circulan por la zona.
El socavón apareció en 3 de Febrero al 3000, detrás de la Legislatura provincial.
Un importante socavón apareció en la calzada de calle 3 de Febrero al 3000, entre 4 de Enero y Urquiza, en pleno centro de la ciudad de Santa Fe. El hundimiento se encuentra detrás de la Legislatura provincial y a pocos metros de Casa de Gobierno y Tribunales, en una zona de intensa circulación diaria.
El pozo se abrió en medio de la calle, a pocos metros de una boca de registro del sistema de desagües, lo que podría indicar un inconveniente en la infraestructura subterránea. En las imágenes enviadas a El Litoral a través de Periodismo Ciudadano, se observa un agujero de dimensiones considerables, con bordes deteriorados y agua acumulada en su interior.
Vecinos señalizaron el lugar con conos y cintas para advertir el peligro en una calle donde también circula transporte público.
Ante el riesgo que representa, vecinos de la cuadra habrían señalizado provisoriamente el lugar con conos de seguridad y cinta de advertencia para alertar a quienes circulan por el sector. Incluso se colocó una bolsa de residuos cerca del socavón para hacerlo más visible durante la noche.
Durante la noche, la cuadra quedó parcialmente delimitada para intentar prevenir accidentes. Sin embargo, el pozo continúa abierto y representa un peligro para quienes transitan por el lugar.
Vecinos de la zona señalaron que el pavimento en ese tramo presenta grietas y desgaste, lo que podría haber favorecido el colapso de la calzada. Mientras tanto, piden una intervención para reparar el sector y evitar que el problema se agrave.