Santa Fe

Violeta Quiroz criticó la falta de poda, bacheo y luminarias en los barrios

La concejala del bloque Mesas de Trabajo recorre los barrios con una oficina móvil de reclamos. Denuncia que el 99% de los proyectos aprobados en el Concejo no son ejecutados por la gestión del municipio y advierte sobre el estado "devastado" de la ciudad.