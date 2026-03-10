Violeta Quiroz criticó la falta de poda, bacheo y luminarias en los barrios
La concejala del bloque Mesas de Trabajo recorre los barrios con una oficina móvil de reclamos. Denuncia que el 99% de los proyectos aprobados en el Concejo no son ejecutados por la gestión del municipio y advierte sobre el estado "devastado" de la ciudad.
Violeta Quiroz, concejala del bloque Mesas de Trabajo.
En el marco de una iniciativa que busca sacar el trabajo legislativo a la calle, la concejala Violeta Quiroz recorre diversos puntos de la capital provincial con su oficina móvil de atención al vecino. En diálogo con CyD Litoral, la edila trazó un duro diagnóstico sobre el estado de los servicios públicos en Santa Fe y apuntó contra la falta de respuestas del Ejecutivo Municipal.
“El vecino está padeciendo la falta de los servicios básicos que debe cumplir el municipio”, afirmó Quiroz, quien detalló que entre los barrios visitados recientemente se encuentran Cabal, Punta Norte, Las Flores, Escarafía, Transporte y Las Lomas, entre otros. Según la concejala, el recibimiento de los ciudadanos es de sorpresa y alivio: “Nos dicen 'por fin alguien viene y nos escucha'”.
Una ciudad "en la oscuridad"
Uno de los puntos más críticos señalados por la edila es el estado del alumbrado público. Quiroz denunció que, pese a existir un proyecto de su autoría aprobado para crear una comisión de seguimiento de los trabajos de luminaria, la misma nunca pudo reunirse.
“Las empresas no están cumpliendo con su trabajo y el municipio, en lugar de multarlas o dejar de pagarles, solo se dedica a multar a los vecinos", aseguró.
El "paliativo" de las piedras y el bacheo
Ante los recientes anuncios municipales sobre la colocación de piedras en calles de tierra, Quiroz consideró que es una medida insuficiente para una ciudad de la importancia de Santa Fe.
“Me parece bien como un paliativo para que la gente pueda salir, pero hoy esas calles deberían estar asfaltadas. Hay lugares donde no puede entrar la ambulancia ni la policía porque las calles están intransitables”, aseguró.
La situación del arbolado público también formó parte del reclamo. La concejala calificó al registro de podadores como una “tercerización encubierta” que obliga al vecino a pagar por un servicio que es responsabilidad del Estado.
“Hay gente que hace 12 o 13 años que espera una poda. Los árboles tocan los cables, levantan veredas o están a punto de caerse, y la respuesta es que el vecino pague”, señaló.
Proyectos sin ejecución
Finalmente, Quiroz expresó su frustración respecto al camino administrativo que siguen los reclamos una vez que llegan al Concejo Municipal. Según sus registros, cuenta con más de 400 proyectos presentados y aprobados, pero denunció que el 99% no han sido cumplimentados por el equipo del intendente.
“Los vecinos no piden cosas extraordinarias; piden tener la calle transitable, tener luz y una ciudad limpia. Santa Fe quiere ser una ciudad turística, pero de cara a la gente que viene de afuera, hoy presenta una imagen devastada y sucia”, concluyó la edila.