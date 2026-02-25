El Concejo lanzó “ADN Santa Fe” para convertir ideas barriales en proyectos con impacto

El Concejo Municipal presentó ADN Santa Fe, un proyecto orientado a impulsar el desarrollo económico sostenible de la ciudad mediante la articulación entre el Estado local y actores del territorio.
El Concejo Municipal presentó ADN Santa Fe, una iniciativa que crea Mesas para el Desarrollo Local para articular Estado e instituciones. La primera se realizó en el Distrito Noroeste con más de 40 entidades y foco productivo, social y ambiental.
El Concejo Municipal presentó ADN Santa Fe, un proyecto orientado a impulsar el desarrollo económico sostenible de la ciudad mediante la articulación entre el Estado local y actores del territorio.
La propuesta busca transformar ideas surgidas en los barrios en iniciativas concretas, con impacto productivo, social y ambiental, a través de un esquema de intercambio, acompañamiento técnico y seguimiento a lo largo del año.
El programa plantea la creación de Mesas para el Desarrollo Local como espacios de diálogo y construcción colectiva. Allí, organizaciones sociales, universidades, colegios profesionales, cámaras empresarias y sectores productivos podrán presentar propuestas e identificar oportunidades.
El objetivo es que ese intercambio permita diseñar proyectos en conjunto y, cuando corresponda, avanzar hacia iniciativas viables y hasta propuestas normativas que puedan discutirse en el ámbito legislativo local.
La primera Mesa se implementó este miércoles en el Distrito Noroeste, con la participación de referentes de más de 40 instituciones. El encuentro tuvo lugar en la escuela N° 265 “Yapeyú”, ubicada en 12 de Octubre 9300.
La actividad fue presentada por el presidente del Concejo, Sergio “Checho” Basile, acompañado por concejales y concejalas que se sumaron a las mesas de trabajo e intercambiaron ideas y experiencias con vecinos.
“Queremos que las ideas que nacen en la ciudad se transformen en acciones reales que generen empleo, producción e identidad”, expresó Basile. También remarcó que se trata de una herramienta pensada para acercar posibilidades y oportunidades desde el territorio.
ADN Santa Fe incluye una instancia de sistematización y seguimiento para acompañar las propuestas durante el año, con asistencia técnica para convertir ideas en proyectos realizables.
En la presentación participaron las concejalas Silvina Cian, Jorgelina Mudallel, “Titi” Barletta, Cecilia Battistutti, Carolina Capovilla, María Luengo y Violeta Quiroz; y los concejales Julián Martínez, Leonel Méndez e Ignacio Laurenti.
Según se informó, esta primera experiencia se extenderá al resto de la ciudad en los próximos meses, con nuevas Mesas en otros distritos para replicar el esquema y sumar proyectos desde distintos puntos de Santa Fe.