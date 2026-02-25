Desarrollo local

El Concejo lanzó “ADN Santa Fe” para convertir ideas barriales en proyectos con impacto

El Concejo Municipal presentó ADN Santa Fe, una iniciativa que crea Mesas para el Desarrollo Local para articular Estado e instituciones. La primera se realizó en el Distrito Noroeste con más de 40 entidades y foco productivo, social y ambiental.