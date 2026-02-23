Agenda 2026

Battistutti sobre la apertura de sesiones: "La convivencia es el eje de la gestión municipal"

Tras el mensaje del intendente en el Concejo Municipal, la concejala Cecilia Battistutti analizó los principales anuncios y puso el foco en seguridad, obra pública y convivencia como ejes de la gestión que se proyecta para los próximos años.