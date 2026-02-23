Battistutti sobre la apertura de sesiones: "La convivencia es el eje de la gestión municipal"
Tras el mensaje del intendente en el Concejo Municipal, la concejala Cecilia Battistutti analizó los principales anuncios y puso el foco en seguridad, obra pública y convivencia como ejes de la gestión que se proyecta para los próximos años.
Battistutti puso el foco en la obra pública y el rol provincial. Crédito: Flavio Raina.
La concejala de Santa Fe, Cecilia Battistutti, analizó el discurso del intendente Juan Pablo Poletti durante la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Municipal y trazó un panorama sobre los principales anuncios y desafíos de la gestión local, en diálogo con el programa Primera Mañana. Seguridad, obra pública, convivencia y políticas sociales fueron algunos de los ejes centrales.
Battistutti remarcó que la actual administración municipal se desarrolla en un escenario adverso, marcado por el retiro del apoyo nacional en áreas clave como la obra pública y el aporte para el transporte. Frente a ese panorama, destacó el vínculo con la Provincia y el trabajo articulado.
En ese marco, subrayó que uno de los pilares de la gestión es la convivencia, entendida como un concepto amplio que excede la seguridad estrictamente policial. “Él claramente planteó la convivencia como la ley madre de su gestión municipal”, afirmó la concejala.
Seguridad,prevención ytecnología
Uno de los puntos más destacados del discurso, según Battistutti, fue la evolución de los indicadores de violencia. “Efectivamente este enero fueron las cifras más bajas de homicidios de los últimos 25 años”, señaló, y atribuyó parte de ese resultado al acompañamiento provincial. “Cuando el gobernador asumió había 20 móviles y hoy hay más de 90 activos, con vínculo directo con el 911”, desatacó.
La concejala también resaltó la incorporación de tecnología para la prevención del delito. “Se anunció la incorporación de 2.000 nuevas cámaras con inteligencia artificial, a través del sistema Lince, que va a mejorar los tiempos de búsqueda y fortalecer la prevención”, explicó.
A este plan se agrega la edificación de tres estaciones policiales: una estará ubicada en el Parque Garay, otra se levantará en el Parque Federal y la tercera se emplazará en el sector noreste de la ciudad, en la zona de French y Las Heras, acompañadas por mejoras urbanas en sus entornos.
Seguridad vial ycontrol del tránsito
Battistutti advirtió que la seguridad sigue siendo una de las principales demandas sociales, aunque reconoció avances. “Se ha mejorado muchísimo, pero son problemas complejos que no se resuelven de un día para el otro y no hay que bajar los brazos”, afirmó.
Apertura de sesiones ordinarias del Concejo Municipal. Crédito: Flavio Raina.
En ese marco, indicó que “hoy una de las principales causas de muertes no violentas son en accidentes de tránsito”, y remarcó la necesidad de profundizar el control. “El intendente fue muy claro en que el uso del casco es clave”, agregó, al tiempo que citó datos del Hospital Cullen que muestran una baja en los traumatismos de cráneo asociada a un mayor uso de este elemento de protección.
Obras, serviciosydesarrollourbano
En materia de infraestructura, la concejala puso el foco en los compromisos asumidos por el Ejecutivo local. “Poletti se comprometió a que, al finalizar su gestión, el 100% de la ciudad tenga iluminación LED”, destacó. También mencionó el plan para eliminar las calles de tierra: “Se comprometió a hacer 100 cuadras por mes para que no haya más calles de tierra en la ciudad”.
Cecilia Battistutti analizó el discurso del intendente en Primera Mañana. Crédito: Flavio Raina.
Respecto al trabajo con la Provincia, enumeró obras clave como el acueducto y el gasoducto de la costa, la finalización de cloacas en barrios como Roma y la intervención en los accesos a la ciudad. Además, resaltó las inversiones vinculadas a los Juegos Suramericanos y el impacto que tendrán en términos urbanos y turísticos.
El rol del Concejo
Finalmente, Battistutti defendió el papel del Concejo Municipal y del bloque oficialista. “Nosotros no somos una escribanía; cada mensaje del Ejecutivo lo repasamos, lo discutimos y lo mejoramos”, aseguró. También subrayó su agenda personal, con especial atención a la salud mental: “Es un tema que hoy nos debe ocupar a los gobiernos locales, sobre todo en prevención y promoción”.
Para la concejala, el discurso del intendente refleja una ciudad en transformación, con desafíos estructurales, pero también con una planificación que apuesta a la obra pública, el empleo y la convivencia como ejes del desarrollo.