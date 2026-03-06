"La política se construye en el territorio"

La oficina móvil de Violeta Quiroz: el operativo que recorre Santa Fe llega este sábado a barrio Las Flores

La concejala invita a los vecinos a participar en la jornada, donde se transformarán reclamos individuales en proyectos concretos y colectivos. La iniciativa itinerante ha canalizado más de 300 proyectos legislativos, reafirmando que la política se construye escuchando y organizando los reclamos vecinales.