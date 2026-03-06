La oficina móvil de Violeta Quiroz: el operativo que recorre Santa Fe llega este sábado a barrio Las Flores

Bajo la premisa de que "la ciudad se construye desde los barrios y no desde los escritorios", la concejala Violeta Quiroz convoca a los vecinos y vecinas de Barrio Las Flores a una nueva jornada de participación activa.
La concejala invita a los vecinos a participar en la jornada, donde se transformarán reclamos individuales en proyectos concretos y colectivos. La iniciativa itinerante ha canalizado más de 300 proyectos legislativos, reafirmando que la política se construye escuchando y organizando los reclamos vecinales.
La cita es este sábado 7 de marzo, de 10 a 13 horas, en la Oficina Móvil que se instalará en Regimiento 12 de Infantería y Europa para transformar los reclamos individuales en una colectiva y proyectos concretos.
Desde el inicio de su gestión como concejala y fortalecida por su extensa militancia social en la agrupación 'Mesas de Trabajo', Violeta Quiroz ha recorrido y conversado con los vecinos en cada uno de los barrios de nuestra ciudad.
La iniciativa itinerante conocida como “Oficina Móvil”, que durante 2025 se desarrolló en más de 40 puntos de la ciudad, permitió canalizar más de 300 proyectos legislativos surgidos directamente del contacto cara a cara con los vecinos. Esta experiencia reafirma una convicción central de la concejala: la política se construye en el territorio, escuchando a la gente y no únicamente desde un escritorio.
Esta nueva edición de la Oficina Móvil no es un hecho aislado, sino la continuidad de un compromiso sostenido en el tiempo.
Esta parada en Barrio Las Flores es el inicio de un cronograma donde Violeta recorrerá cada rincon de la ciudad semana a semana, con el objetivo de relevar las dudas y gestionar soluciones a cuestiones pendientes históricas con los santafesinos.
"No venimos solo a escuchar, venimos a organizar el reclamo, queremos que cada vecino de Las Flores se sume y participe, porque la única forma de que las soluciones lleguen es movilizándonos y llevando las problemáticas reales al Concejo", enfatizó Quiroz.
La jornada contará con dispositivos de atención directa para que ningún vecino se quede atrás:
Si bien el foco inicial está puesto en Las Flores este sábado, el equipo de la Concejala confirmó que la Oficina Móvil ya tiene en agenda nuevos puntos de encuentro.
Marzo continuará en Santa Rosa, San Agustín y Sargento Cabral.