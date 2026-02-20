Críticas a la gestión

Violeta Quiroz cuestionó el discurso del intendente en la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Municipal

La concejala del bloque Mesas de Trabajo advirtió que la descripción oficial “no coincide con la Santa Fe real que viven los vecinos”. Señaló falencias en transporte, alumbrado, residuos y drenaje urbano. “Gobernar no es relatar una ciudad ideal, sino hacerse cargo de la ciudad real”, afirmó.