Violeta Quiroz cuestionó el discurso del intendente en la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Municipal

La concejala Violeta Quiroz expresó su mirada crítica tras la apertura del período de sesiones ordinarias del Concejo Municipal, al considerar que el mensaje del Ejecutivo local presentó “una ciudad que no se condice con la realidad cotidiana de miles de santafesinos”.
Quiroz sostuvo que el discurso oficial careció de un diagnóstico concreto sobre los principales problemas urbanos. “Se habló de avances y mejoras, pero no se abordaron con claridad las dificultades estructurales que siguen afectando a los barrios. La ciudad que se describió es una ciudad que los vecinos no ven”, manifestó.
En relación con la seguridad vial, la edila planteó que los controles deben estar acompañados de políticas de prevención y concientización. “Estamos de acuerdo con controlar para prevenir, pero no podemos avalar que se utilice la seguridad vial como fundamento de una política meramente recaudadora. Cuando el presupuesto depende fuertemente de las multas, el riesgo es evidente: el vecino termina pagando el ajuste”, advirtió.
La concejala también marcó reparos respecto a la mención de logros que corresponden a la órbita provincial. “La apertura de sesiones del Concejo Municipal debería ser el ámbito para rendir cuentas sobre la gestión local. Embanderarse con patrulleros o medidas de la policía provincial no explica ni resuelve los problemas que son competencia directa del Municipio”, señaló.
Sobre la problemática social, Quiroz cuestionó la distancia entre el discurso y la realidad observable en el espacio público. “Se afirmó que existen políticas activas para personas en situación de calle, pero lo que vemos en plazas y semáforos indica lo contrario. No podemos hablar de dignidad e igualdad de oportunidades mientras crece la exclusión y no se implementan políticas integrales de contención y acompañamiento”, afirmó.
En materia de alumbrado público, la edila remarcó que persisten reclamos vecinales en numerosos barrios. “La ciudad no está plenamente iluminada. Los vecinos denuncian luminarias que no funcionan y respuestas que no llegan. Además, los informes presentados al Concejo carecen de detalles que permitan evaluar el desempeño de la empresa contratada y el uso de recursos millonarios”, indicó.
Respecto al servicio de recolección de residuos, Quiroz fue enfática. “Desde el inicio de la gestión venimos advirtiendo que el sistema es deficiente. Existen barrios donde la recolección es irregular o inexistente, lo que inevitablemente genera microbasurales. El intendente no puede delegar en los santafesinos la responsabilidad de una prestación ineficiente”, sostuvo.
La concejala cuestionó además la tendencia del Ejecutivo a responsabilizar a la ciudadanía por distintas problemáticas urbanas. “La gestión municipal no puede basarse en la búsqueda permanente de culpables externos. Gobernar implica asumir responsabilidades, planificar soluciones y dar respuestas eficaces”, remarcó.
En relación con la infraestructura vial, Quiroz advirtió sobre la reiteración de soluciones transitorias. “Santa Fe no puede resignarse a una lógica de parches permanentes. El mejorado con ripio o piedras no reemplaza la necesidad de obras duraderas que verdaderamente transformen la transitabilidad y la calidad de vida de los vecinos”, expresó.
También se refirió al transporte público, señalando que los aumentos tarifarios no se traducen en mejoras visibles. “El sistema sigue mostrando deficiencias estructurales. No hay mayor cobertura, ni más frecuencias, ni condiciones de servicio acordes al esfuerzo económico que realizan los usuarios”, indicó.
Finalmente, la edila puso el foco en la problemática hídrica. “Los anegamientos continúan afectando a numerosos barrios ante lluvias incluso moderadas. No se trata de episodios aislados. La planificación y el mantenimiento de desagües deben ser una prioridad central de la gestión municipal”, afirmó.
“Lo que hoy necesita Santa Fe es una gestión en sintonía con el contexto de crisis económica y social, con sensibilidad social y prioridades claras. Gobernar no es describir una ciudad ideal, sino hacerse cargo de la ciudad real”, concluyó la concejala Quiroz.