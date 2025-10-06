#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Mes de la Industria
Santa Fe ciudad

El Concejo aprobó la renovación total del alumbrado público con tecnología LED

Impulsado por el concejal Carlos Suárez, el proyecto busca mejorar la eficiencia energética y reforzar la seguridad en todos los barrios de la ciudad.

La renovación apunta a mejorar la seguridad y eficiencia energética. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
 20:54
Por: 

El Concejo Municipal de Santa Fe aprobó una resolución impulsada por el concejal Carlos Suárez que propone la renovación total del alumbrado público con tecnología LED. La medida busca transformar de manera integral el sistema de iluminación de la ciudad, aumentando la eficiencia energética, reforzando la seguridad y mejorando la calidad del espacio urbano.

Mirá tambiénProyectan comprar luces LED para mantener las luminarias en barrios de la Costa de Santa Fe

Suárez explicó en Primera Mañana la importancia del proyecto: “Es una discusión reciente en nuestra ciudad, hace poco más de seis meses, el Concejo Municipal aprobó una licitación para cambiar la lógica del mantenimiento. El Ejecutivo municipal nos planteó tercerizarlo”.

La iniciativa solicita la realización de estudios de viabilidad técnica, económica y legal para implementar el recambio de luminarias dentro del contrato vigente, adjudicado mediante licitación pública. Además, prevé aprovechar la ampliación prevista en el pliego licitatorio, asegurando que los costos se mantendrían por debajo del presupuesto aprobado para el mantenimiento del sistema.

Seguridad y eficiencia energética

El proyecto establece que, en caso de no cubrirse la totalidad del área concesionada, se dará prioridad a las zonas con mayor riesgo en seguridad pública y vial, alta densidad peatonal y vías de jerarquía. El Ejecutivo deberá informar al Concejo sobre el cronograma de implementación, los barrios seleccionados y los resultados finales una vez concluidos los trabajos.

Luminarias LED reemplazarán las antiguas luces amarillas en toda la ciudad. Crédito: Flavio Raina.Luminarias LED reemplazarán las antiguas luces amarillas en toda la ciudad. Crédito: Flavio Raina.

Sobre la situación actual del alumbrado, Suárez detalló: “Hoy quedan 13.700 luminarias que son de vieja tecnología, las amarillas. Hay muchos vaivenes energéticos que afectan a estas luminarias, mientras que las LED resisten mejor. Permitiría un ahorro no solo energético, sino también mejorar la eficiencia lumínica y evitar seguir gastando en focos viejos”.

Avances y desafíos del proceso

Si bien el proyecto representa un avance significativo, Suárez reconoció que el proceso no ha sido sencillo: “Muchísimo cableado fue afectado por robos y vandalismo. La empresa llegaba y decía: ‘Che, yo acá vengo a poner el foco, ¿y el cable?’ Ahí tenía que intervenir el municipio”.

Suárez impulsa un proyecto para modernizar la iluminación urbana. Crédito: Flavio Raina.Suárez impulsa un proyecto para modernizar la iluminación urbana. Crédito: Flavio Raina.

El concejal también señaló las áreas con mayor déficit de luminarias LED: “En el cordón centro-oeste es donde más falta al interior de los barrios, independientemente de que hay puntos donde ya tienen. La idea es avanzar en ese recambio, profundizar la acción que se viene realizando y mejorar la red de alumbrado público en muchos lugares”.

Finalmente, Suárez aseguró que las condiciones están dadas para avanzar en el proyecto: “El escenario está con las condiciones necesarias, con el acuerdo que tiene el municipio con la tercerización del servicio y los trabajos que se tienen que hacer. Los números darían para avanzar y, claramente, esto le mejora y le cambia la calidad de vida a los vecinos”.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.

#TEMAS:
Santa Fe Ciudad
Concejo Municipal de Santa Fe
Carlos Suárez
Municipalidad de Santa Fe

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro