El Concejo aprobó la renovación total del alumbrado público con tecnología LED

El Concejo Municipal de Santa Fe aprobó una resolución impulsada por el concejal Carlos Suárez que propone la renovación total del alumbrado público con tecnología LED. La medida busca transformar de manera integral el sistema de iluminación de la ciudad, aumentando la eficiencia energética, reforzando la seguridad y mejorando la calidad del espacio urbano.
Suárez explicó en Primera Mañana la importancia del proyecto: “Es una discusión reciente en nuestra ciudad, hace poco más de seis meses, el Concejo Municipal aprobó una licitación para cambiar la lógica del mantenimiento. El Ejecutivo municipal nos planteó tercerizarlo”.
La iniciativa solicita la realización de estudios de viabilidad técnica, económica y legal para implementar el recambio de luminarias dentro del contrato vigente,adjudicado mediante licitación pública. Además, prevé aprovechar la ampliación prevista en el pliego licitatorio, asegurando que los costos se mantendrían por debajo del presupuesto aprobado para el mantenimiento del sistema.
Seguridad y eficiencia energética
El proyecto establece que, en caso de no cubrirse la totalidad del área concesionada, se dará prioridad a las zonas con mayor riesgo en seguridad pública y vial, alta densidad peatonal y vías de jerarquía. El Ejecutivo deberá informar al Concejo sobre el cronograma de implementación, los barrios seleccionados y los resultados finales una vez concluidos los trabajos.
Luminarias LED reemplazarán las antiguas luces amarillas en toda la ciudad. Crédito: Flavio Raina.
Sobre la situación actual del alumbrado, Suárez detalló: “Hoy quedan 13.700 luminarias que son de vieja tecnología, las amarillas. Hay muchos vaivenes energéticos que afectan a estas luminarias, mientras que las LED resisten mejor. Permitiría un ahorro no solo energético, sino también mejorar la eficiencia lumínica y evitar seguir gastando en focos viejos”.
Avances y desafíos del proceso
Si bien el proyecto representa un avance significativo, Suárez reconoció que el proceso no ha sido sencillo: “Muchísimo cableado fue afectado por robos y vandalismo. La empresa llegaba y decía: ‘Che, yo acá vengo a poner el foco, ¿y el cable?’ Ahí tenía que intervenir el municipio”.
Suárez impulsa un proyecto para modernizar la iluminación urbana. Crédito: Flavio Raina.
El concejal también señaló las áreas con mayor déficit de luminarias LED: “En el cordón centro-oeste es donde más falta al interior de los barrios, independientemente de que hay puntos donde ya tienen. La idea es avanzar en ese recambio, profundizar la acción que se viene realizando y mejorar la red de alumbrado público en muchos lugares”.
Finalmente, Suárez aseguró que las condiciones están dadas para avanzar en el proyecto: “El escenario está con las condiciones necesarias, con el acuerdo que tiene el municipio con la tercerización del servicio y los trabajos que se tienen que hacer. Los números darían para avanzar y, claramente, esto le mejora y le cambia la calidad de vida a los vecinos”.
