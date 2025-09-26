Concurso de precios

Proyectan comprar luces LED para mantener las luminarias en barrios de la Costa de Santa Fe

En distritos como El Pozo, Vuelta del Paraguayo, La Guardia y Colastiné, provee de este servicio esencial la Dirección de Alumbrado Público y Electromecánica municipal. También, adquirirán los implementos para la instalación electrónica.