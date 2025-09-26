Proyectan comprar luces LED para mantener las luminarias en barrios de la Costa de Santa Fe
En distritos como El Pozo, Vuelta del Paraguayo, La Guardia y Colastiné, provee de este servicio esencial la Dirección de Alumbrado Público y Electromecánica municipal. También, adquirirán los implementos para la instalación electrónica.
El municipio presta este servicio en los distritos costeros. Crédito: Fernando Nicola
Lo que la administración a cargo del intendente Juan Pablo Poletti pretende adquirir, según las especificaciones técnicas, son 50 luminarias para colgar con tecnología LED de 25 mil lúmenes en adelante “tipo tacuar”. También, son 50 los dispositivos electrónicos para que funciones dichas luminarias (rack para aislador mn 482).
Especificaciones
De acuerdo a las especificaciones técnicas que constan en la compulsa de precios, se precisa que los artefactos de iluminación deberán ser de tecnología LED, “especialmente diseñados para iluminación vial o espacios urbanos, maximizando el consumo energético, con alto confort visual, cumpliendo con las reglamentaciones actuales de nivel lumínico, uniformidad, brillo, etcétera”.
En barrios como Alto Verde, el sistema de luminarias es deficiente. Crédito: Manuel Fabatía
Además, el cuerpo principal de la luminaria “deberá ser chato o extra chato y fabricado íntegramente en inyección de aluminio. No se admite que sea de fundición de recupero, utilizando al mismo cuerpo como disipador térmico superior que garantice el rango de funcionamiento de temperatura admisible de trabajo de la placa de LED para mantener su rendimiento y vida útil”, aduce.
Las terminaciones de las superficies serán esmaltadas con pintura termoconvertible en polvo color gris. “No se admitirán adaptaciones de luminarias con fuentes lumínicas tradicionales a esta tecnología de LEDs o cuerpos que no tengan integrado el disipador térmico”, agrega el texto administrativo.
Protección y cableado
Por otro lado, el techo superior de las luminarias a adquirir deberán ser aptos para soportar condiciones atmosféricas como piedras, granizo, para que así puedan mantener su estanqueidad y no deformarse. El recinto óptico contará con un vidrio de cierre frontal cristal (…), que no requerirá ser removido para las tareas de conexionado eléctrico de la luminaria.
El cableado deberá alojarse en "canales" para impedir que queden sobre la superficie donde se apoyará la placa LED. “La fuente lumínica de LEDs deberá ser del tipo ‘placa modular electrónica’, con LEDs incorporados al circuito eléctrico y sistemas de lentes ópticos vinculados a la placa por anclaje mecánico, no admitiéndose proceso de unión con pegamentos”, se establece.
Cada luminaria no deberá exceder los 5 kilos de peso. Y es condición excluyente que sea posible el reemplazo de la placa de LEDs al cabo del fin de su vida útil o por futuras actualizaciones de la misma sin necesidad de recambio de la luminaria en su totalidad.
En mayo de 2024, había problemas de iluminación. Fueron solucionados. Crédito: Manuel Fabatía
“Dicho reemplazo se podrá efectuar directamente en la luminaria instalada sin necesidad del desmontaje de la misma. No se admitirán aparatos LED con el concepto de ‘unidad sellada’, es decir que por mantenimiento preventivo y/o correctivo, o al cabo de su vida útil, sea necesario el reemplazo total de la misma”.
“El oferente deberá acompañar junto con su propuesta un documento emitido por el fabricante y/o importador de la luminaria ofrecida por el cual se comprometa a proveer repuestos individuales de los diferentes componentes de la luminaria, sin que sea necesario sustituir el equipo en forma completa ante desperfectos que no pudieren ser cubiertos dentro del período de garantía”, se exige.
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
